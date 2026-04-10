Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        'The Pitt' dizisi oyuncusu Noah Wyle'a Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız verildi

        'The Pitt' dizisi oyuncusu Noah Wyle'a Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız verildi

        Emmy ödüllü dizi 'The Pitt'in yıldızı Noah Wyle, Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi olan ünlü isimler arasına katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2026 - 16:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artık onun da yıldızı var

        'The Pitt' dizisinin yıldızı Noah Wyle, dün Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda bir yıldızla onurlandırıldı.

        Emmy ödüllü son dönemin popüler dizisinin 2. sezon çekimlerini tamamlamasının ardından yıldız sahibi olan Wyle'a, törende eşi Sara, 10 yaşındaki kızı Frances, 20 yaşındaki kızı Auden ve 23 yaşındaki oğlu Owen eşlik etti.

        Konuşması sırasında ailesine olan sevgisini dile getiren oyuncu, "Eşim Sara'ya ve üç muhteşem çocuğum Owen, Auden ve Frances'e; siz benim kuzeyim, güneyim, doğum, batımsınız. Sabahları kalkmamın sebebi sizsiniz" diye seslendi.

        REKLAM

        Wyle ayrıca, "Daha çok çabalama motivasyonum sizsiniz. Yaratıcılığımın kaynağı sizsiniz. İlhamınız, hayatıma anlam ve tanım kazandırdığınız için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

        Yıldız ödülünü almanın kariyerindeki en büyük başarı olduğunu belirten Wyle, "Bu, her zaman yapmak istediğim şeydi ve her zaman olmak istediğim tek yerdi. Sizler için oynamak, evlerinize konuk olmak, tarihinizin ve gelişiminizin bir parçası olmak hayatımın en büyük mutluluğuydu. Bu onur karşısında gerçekten çok mütevazıyım, bu törenden dolayı kelimelerle ifade edilemeyecek kadar minnettar ve ilham doluyum. Bu anın hatırasını sonsuza dek saklayacağım" dedi.

        "HEP BU SOKAKTA YILDIZIMIN OLMASI HAYALİNİ KURDUM"

        "50 yıldır bu sokakta bir aşağı bir yukarı yürüdüm, bu isimlerin üzerinde sekerek dolaştım, hayaller kurdum" diyen 54 yaşındaki Amerikalı oyuncu, "Bu sokakta, dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir tarihe sahibim. Bugün, bu tarihin bir parçası olmak, gerçek bir çocukluk hayalinin gerçekleşmesi. Hatırlayabildiğim kadarıyla, hep bunun bir parçası olmak istedim. Gösteri dünyasının o çılgın, farklı bireyleri, o tuhaf ve özgün topluluğuna, hayalperestler ve kumarbazlar topluluğuna katılmak istedim” şeklinde konuştu.

        Ocak 2025'te başlayan 'The Pitt' dizisi, bir acil serviste yaşananları konu alıyor
        Ocak 2025'te başlayan 'The Pitt' dizisi, bir acil serviste yaşananları konu alıyor
        #the pitt
        #Noah Wyle
        #Hollywood Şöhretler Kaldırımı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Transit vize sorunu çözüldü
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Yakalanmadan telefonunu kırdı! Polis tamir ettirdi!
        Polis Haftası'nı kutladı
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Beşiktaş çıkış peşinde!