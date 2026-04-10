'The Pitt' dizisi oyuncusu Noah Wyle'a Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız verildi

'The Pitt' dizisinin yıldızı Noah Wyle, dün Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda bir yıldızla onurlandırıldı.

Emmy ödüllü son dönemin popüler dizisinin 2. sezon çekimlerini tamamlamasının ardından yıldız sahibi olan Wyle'a, törende eşi Sara, 10 yaşındaki kızı Frances, 20 yaşındaki kızı Auden ve 23 yaşındaki oğlu Owen eşlik etti.

Konuşması sırasında ailesine olan sevgisini dile getiren oyuncu, "Eşim Sara'ya ve üç muhteşem çocuğum Owen, Auden ve Frances'e; siz benim kuzeyim, güneyim, doğum, batımsınız. Sabahları kalkmamın sebebi sizsiniz" diye seslendi.

Wyle ayrıca, "Daha çok çabalama motivasyonum sizsiniz. Yaratıcılığımın kaynağı sizsiniz. İlhamınız, hayatıma anlam ve tanım kazandırdığınız için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Yıldız ödülünü almanın kariyerindeki en büyük başarı olduğunu belirten Wyle, "Bu, her zaman yapmak istediğim şeydi ve her zaman olmak istediğim tek yerdi. Sizler için oynamak, evlerinize konuk olmak, tarihinizin ve gelişiminizin bir parçası olmak hayatımın en büyük mutluluğuydu. Bu onur karşısında gerçekten çok mütevazıyım, bu törenden dolayı kelimelerle ifade edilemeyecek kadar minnettar ve ilham doluyum. Bu anın hatırasını sonsuza dek saklayacağım" dedi.

"HEP BU SOKAKTA YILDIZIMIN OLMASI HAYALİNİ KURDUM"

"50 yıldır bu sokakta bir aşağı bir yukarı yürüdüm, bu isimlerin üzerinde sekerek dolaştım, hayaller kurdum" diyen 54 yaşındaki Amerikalı oyuncu, "Bu sokakta, dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir tarihe sahibim. Bugün, bu tarihin bir parçası olmak, gerçek bir çocukluk hayalinin gerçekleşmesi. Hatırlayabildiğim kadarıyla, hep bunun bir parçası olmak istedim. Gösteri dünyasının o çılgın, farklı bireyleri, o tuhaf ve özgün topluluğuna, hayalperestler ve kumarbazlar topluluğuna katılmak istedim” şeklinde konuştu.

Ocak 2025'te başlayan 'The Pitt' dizisi, bir acil serviste yaşananları konu alıyor