The Substance ile 2024'e damga vurdu! Demi Moore'un mutlaka izlenilmesi gereken 10 filmi!

2. BİRKAÇ İYİ ADAM (1992)

Birkaç İyi Adam (A Few Good Men), güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesi ile öne çıkan bir askeri drama. Demi Moore, burada Tom Cruise ve Jack Nicholson ile birlikte rol alıyor. Filmde Moore, bir askeri avukat olarak, komutanlarının emirlerini yerine getirdiklerini iddia eden iki askeri savunmak için Cruise'un karakteriyle işbirliği yapıyor. Film, adalet ve askeri etik kavramları üzerine düşündürücü bir bakış açısı sunuyor.