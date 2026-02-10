Theodorakis 100. doğumgününde anılıyor

Modern Yunan tarihinin en etkili sanatçılarından biri olan Mikis Theodorakis, müziğiyle ve kültürel mirasıyla dünya sanat tarihinde derin izler bırakan bir isim olarak doğumunun 100. yılında anılıyor. 3 Nisan akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek '100 Years Theodorakis Zorba The Greek' projesiyle, müzik ile sinemanın iç içe geçtiği bu özel gösteri, izleyicilere büyüleyici bir sahne deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.

Nikos Kazancakis’in dünya edebiyatının başyapıtları arasında yer alan Zorba eseri ise bu kez Theodorakis’in ölümsüz müzikleri ve Lorca Massine’nin metni ile koreografisi eşliğinde sahneye taşınıyor.

Bugüne kadar 35’ten fazla ülkede sahnelenen ve iki sezon boyunca kapalı gişe oynayan bu uluslararası gösteri, izleyicileri müziğin, dansın ve sinemanın büyüsünde buluşturacak. Michael Cacoyannis’in kült filmi Zorba the Greek’e unutulmaz kimliğini kazandıran Theodorakis’in efsanevi müzikleri ise, canlı orkestra eşliğinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde yeniden hayat bulacak.