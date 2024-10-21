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        Haberler Spor Futbol İtalya Thiago Motta, Kenan Yıldız'dan memnun - Futbol Haberleri

        Thiago Motta, Kenan Yıldız'dan memnun

        Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, öğrencisi Kenan Yıldız'la ilgili övgü dolu ifadelerde bulundu. İtalyan çalıştırıcı, "Kenan Yıldız 19 yaşında ve şimdiden fark yaratıyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 15:20 Güncelleme: 21.10.2024 - 15:20
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        Motta, Kenan Yıldız'dan memnun!
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        Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, milli futbolcu Kenan Yıldız'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        KENAN YILDIZ'A ÖVGÜ

        İtalyan teknik adam, milli futbolcu Kenan Yıldız için, "Kenan Yıldız'ın sahada yaptıklarından memnunum. Tüm kalitesini takıma yardımcı olmak için kullanıyor. Sadece 19 yaşında ve şimdiden bir fark yaratıyor. Daha iyisini yapabiliriz ama onun yaptıklarını görmekten memnunum." ifadelerini kullandı.

        Juventus'ta bu sezon 10 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

        Juventus, Devler Ligi'nin 3. haftasında salı günü sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak. İki ekip arasındaki mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

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