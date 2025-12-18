Habertürk
        Thiago Silva Fluminense'den ayrıldı! - Futbol Haberleri

        Thiago Silva Fluminense'den ayrıldı!

        Brezilya ekibi Fluminense, Thiago Silva ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 14:25 Güncelleme: 18.12.2025 - 14:25
        Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen yıl dünya futbolunun efsanelerinden biri olarak kulübe geri dönen Thiago Silva, Fluminense için özveri ve sevgi dolu bir miras bırakıyor." ifadeleri kullanıldı.

        Kariyerine Fluminense altyapısında başlayan 41 yaşındaki stoper, Porto, Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea formalarını giydi.

        Silva, Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

