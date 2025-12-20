Habertürk
        Thiago Silva'nın yeni adresi Porto

        Thiago Silva'nın yeni adresi Porto

        Brezilya ekibi Fluminense ile yolları ayrılan 41 yaşındaki defans oyuncusu Thiago Silva'nın yeni adresi Porto oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2025 - 18:27 Güncelleme: 20.12.2025 - 18:27
        Tecrübeli defans oyuncusu Thiago Silva, Fluminense'nin ardından Portekiz devi Porto'nun yolunu attı.

        41 yaşındaki futbolcu, Porto ile anlaşma sağladı. Portekiz ekibi, transferi resmi olarak duyurdu.

        Porto, deneyimli savunma oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Thiago Silva ile yapılan sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.

