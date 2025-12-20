Thiago Silva'nın yeni adresi Porto!

Tecrübeli defans oyuncusu Thiago Silva, Fluminense'nin ardından Portekiz devi Porto'nun yolunu attı.

41 yaşındaki futbolcu, Porto ile anlaşma sağladı. Portekiz ekibi, transferi resmi olarak duyurdu.

Porto, deneyimli savunma oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Thiago Silva ile yapılan sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.