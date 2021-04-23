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Thodex krizi sonrası Dolar, Euro ne kadar oldu? 23 Nisan Gün sonu Dolar, Euro ne kaç TL? Dolarda son durum

Ekonomi meraklıların aşina olduğu Thodex kripto para borsası skandalı Türkiye gündeminde bomba gibi düştü. Thodex kripto para borsasının kapanması ve kurucusu hakkında soruşturma başlatılmasının ardından gözler dövize çevrildi. Birikim yapmak isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar 23 Nisan Cuma gün sonu döviz kurunu araştırıyor. 23 Nisan Euro, Dolar kaç TL? Gün sonu Dolar, Euro ne kadar oldu? İşte 23 Nisan döviz fiyatlarında son durum

Thodex krizi sonrası Dolar, Euro ne kadar oldu? 23 Nisan Gün sonu Dolar, Euro ne kaç TL? Dolarda son durum

İki günde Türkiye gündeminin en önemli konusu haline gelen Thodex dolandırıcılığı kurda hareketliliğe neden oldu. Geçtiğimiz haftayı 8.06'ya kadar gerileyerek kapatan Dolar kuru yaşanan son gelişmelerin ardından 8.30 TL'nin üzerine çıktı. Peki, 23 Nisan 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? İşte 23 Nisan 2021 Gün sonu Dolar, Euro kuru...

23 NİSAN DOLAR KAÇ TL OLDU?

Haftaya 8.06'dan başlayan dolar/TL dün 8.30'u aştı. Bugün yurt içi piyasalar kapalıyken yurt dışı işlemlerde kurda yükseliş yaşandı. ABD Başkanı Joe Biden'ın sermaye kazancı sağlayan zenginlere vergi hazırlığında olduğu haberiyle benzer para birimleri dolar karşısında değer kazanırken TL negatif ayrıştı.

Kurdaki hareketlilik mali ve para politikası belirsizliği, ABD ilişkilerine yönelik edişeler ve yerli kripto para borsası Thodex skandalının ardından yatırımcıların kripto varlıklarını satıp, dolar almaya başlamasına bağlandı.

23 NİSAN EURO KAÇ TL OLDU?

Piyasaların gözü bu akşam Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun vereceği mesajlarda olacak. Kavcıoğlu bu akşam saat 21.00'da TRT Haber, CNN Türk, A Haber ortak canlı yayınına katılacak.

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