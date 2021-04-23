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Thodex olayı nedir? Thodex konusu hakkında bilgiler... Thodex tekrar açılacak mı, kapandı mı?

Türkiye'nin gündemindeki en önemli konulardan biri olan Thodex ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Konuya ilişkin vatandaşlar en çok; Thodex olayı nedir ve neden gündem oldu sorularının cevaplarını arıyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

Thodex olayı nedir? Thodex konusu hakkında bilgiler... Thodex tekrar açılacak mı, kapandı mı?

Yerli kripto para borsası Thodex ile ilgili son birkaç gündür yaşanan belirsizlik, yerini “Battı mı?” sorusuna bıraktı. Kullanıcıların yaklaşık son 30 saattir erişemediği borsada işlem yapanlar, Thodex borsasının sahibi Koineks A.Ş. şirketi yetkilileri hakkında suç duyurularında bulunmaya başladı. 2017 yılında kurulan yerli kripto para borsası Thodex, 21 Nisan’da yaptığı açıklama ile işlemlerin durdurulduğunu duyurdu.

Thodex’te internet sitesi üzerinden erişilemezken, Thodex’in mobil uygulamasına girmek isteyenler de şu hata mesajıyla karşılaşıyor: “Uygulama şu anda bakımdadır. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.”

Thodex’in kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer’in sosyal medya hesaplarını kapatıp, yurtdışına çıkmasıyla iyice alevlenen tartışmalar sonrası Thodex’de hesabı olanlar da yasal yollara başvurmaya başladı.

6 SAATLİK BAKIM DENİLDİ AMA...

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Aslında Thodex’ta yaşanan bu skandalın ilk fitili 19 Nisan Pazartesi günü ateşlendi.

Borsadan 19 Nisan’da “Dogecoin (DOGE) işlemlerinde kısa süreli bir bakım çalışması gerçekleştiriyoruz… Anlayışınız için teşekkür ederiz” duyurusu geldi.

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Bu duyurunun hemen ardından 20 Nisan’da da “Önemli Bilgilendirme” başlığı ile “Son zamanlarda borsamızda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat 20:00 itibariyle planlı bakım çalışması yapılacak ve çalışma yaklaşık 6 saat sürecektir. Bakım çalışmamızın ardından tüm sorunları gidermiş şekilde yeniden hizmetinizde olacağız” açıklamasını yaptı.

BİR GARİP YATIRIM DUYURUSU İLE KAPANDI

Ancak bu sürenin üzerinden saatlerce zaman geçmesine karşın borsa açılmadı ve 21 Nisan’da ise Thodex’ten yine “Önemli Bilgilendirme” başlığıyla şu son açıklama yapıldı:

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“İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun süredir, şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır… Daha güçlü ortaklarla sizlere güvenli altyapımızla hizmet vermeye devam etmek için çalışıyoruz.”

17 NİSAN CUMARTESİ İŞLEM REKORU KIRDI

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Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre 2017 yılında kurulan Thodex’in son dönemde ulaştığı hacim ve portföy yapısına bakıldığında ise 17 Nisan Cumartesi günü oldukça dikkat çekici.

Uluslararası kripto para borsalarına ilişkin anlık verileri paylaşan Coinmarketcap ve Coingecko’nun verilerine göre Thodex’te, 17 Nisan günü tamı tamına 1 milyar 334 milyon dolarlık işlem gerçekleştirilmiş. Bu rakam son 3 aylık dönemde Thodex’te bir günde gerçekleşen açık ara en yüksek rakam olarak kayıtlara geçmiş.

PORTFÖYÜNÜN YARISINDAN FAZLASI DOGECOIN

Thodex’de son gerçekleşen işlemlere bakıldığında ise bu borsanın yarısından fazlasını Space X ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın paylaşımlarıyla birlikte son dönemde rekor üstüne rekor kıran Dogecoin işlemleri oluşturmuş. Kayıtlara geçen son işlemleri dikkat alan Coinmarketcap’in verilerine göre Thodex’te yapılan işlemlerde Dogecoin yüzde 53, Tether yüzde 13, Ripple yüzde 7.4, Litecoin yüzde 3.3 ve Bitcoin ise yüzde 3 düzeyinde paya sahip.

ÜYE TOPLAMAK İÇİN 2 MİLYON DOGE DAĞITACAĞINI DUYURDU

Hatta Thodex geçen ay yaptığı kampanya ile borsasına yeni üye olanlara Dogecoin dağıttığını da şu ifadelerle duyurmuştu:

“THODEX 2.000.000 Dogecoin dağıtıyor! Sen de üye ol, 2 milyon Dogecoin’den 150’si senin olsun.”

MERKEZ BANKASI'NIN DÜZENLEMESİNİN HEMEN ARDINDAN GELDİ

Thodex’te yaşanan bu skandalların, Merkez Bankası’nın geçen hafta yayınladığı yönetmeliğin hemen ardından patlak vermesi de ayrıca dikkat çekti. Kripto varlıkların ödemelerde kullanılmamasına yönelik düzenleme çalışmasını tamamlayan Merkez Bankası, kripto para piyasalarındaki kullanıcılara yönelik olarak şu uyarıları yapmıştı:

“Kripto varlıklar herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları nedeniyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ile işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması gibi nedenlerle ilgili taraflar açısından önemli riskler barındırmaktadır.

Son dönemde, söz konusu varlıkların ödemeler alanında kulanılmasına ilişkin çeşitli girişimlerin oluşmaya başladığı gözlenmiştir. Bu varlıkların ödemelerde kullanılmasının, yukarıda bahsedilen sebeplerle işlemin tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğu ve bu alanda mevcutta kullanılan yöntem ve araçlara karşı güven zaafiyeti meydana getirebilecek unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir.”

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