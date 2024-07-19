Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Fransa Thomas Meunier, Lille'ye transfer oldu - Futbol Haberleri

        Thomas Meunier, Lille'ye transfer oldu

        Geçen sezon Trabzonspor'da top koşturan Belçikalı futbolcu Thomas Meunier, Fransız ekibi Lille'ye transfer oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 20:25 Güncelleme: 19.07.2024 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Thomas Meunier'in yeni adresi Lille!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile yolları ayrılan Belçikalı yıldız Thomas Meunier'in yeni adresi Fransa oldu.

        Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Thomas Meunier'i kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız ekibi, tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        "BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

        Belçikalı yaptığı açıklamada "Lille'e katıldığım için çok mutluyum. Burada çok iyi karşılandım. Kulüple ilgili çok iyi şeyler duydum. Burada olduğum için mutluyum. Avrupa kupalarındaki tecrübemle buradaki gençlere yol göstereceğim. Taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

        TRABZONSPOR KARİYERİ

        Thomas Meunier, geçtiğimiz sezonun devre arasında Borussia Dortmund'dan Trabzonspor'a bedelsiz olarak Transfer oldu. 32 yaşındaki oyuncu bordo mavililerde 19 maçta 1 gol atarken, 7 asist yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Küresel yazılım açıklaması
        Küresel yazılım açıklaması
        'Ateşkeste son aşamaya gelindi'
        'Ateşkeste son aşamaya gelindi'
        Boğdu, çuvala koydu, bahçeye bıraktı
        Boğdu, çuvala koydu, bahçeye bıraktı
        Furkan Apartmanı'nda karar
        Furkan Apartmanı'nda karar
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı
        Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı
        En-Nesyri bitiyor!
        En-Nesyri bitiyor!
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        Prof. Dr. Yavuz'dan sivrisineklerden bulaşan virüs uyarısı
        Prof. Dr. Yavuz'dan sivrisineklerden bulaşan virüs uyarısı
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Mavi kriz!
        Mavi kriz!
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U