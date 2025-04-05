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        Haberler Spor Futbol Thomas Müller, sezon sonunda Bayern Münih’ten ayrılıyor! - Futbol Haberleri

        Thomas Müller, sezon sonunda Bayern Münih’ten ayrılıyor!

        Bayern Münih'te uzun yıllar forma giyen Thomas Müller, sezon sonunda Alman ekibinden ayrılacağını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 12:18 Güncelleme: 05.04.2025 - 12:18
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        Bayern Münih'te bir devir daha kapanıyor!
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        Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih’te bir devir daha kapanıyor. Alman ekibinin altyapısından yetişen ve profesyonel kariyerinde sadece Bayern Münih forması giyen 35 yaşındaki Thomas Müller, sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

        Kariyerinde Bayern Münih ile birlikte 12 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 Dünya Kupası, 6 Almanya Kupası, 8 Almanya Süper Kupası kazanan Thomas Müller, 2 kez Almanya Kupası ve 2010 Dünya Kupası’nda da gol kralı olma başarısı göstermişti. Bayern Münih’teki profesyonel kariyerine 15 Ağustos 2008'de Hamburg'la oynanan maçta başlayan tecrübeli futbolcu, 743 maçta forma giydi. Müller bu maçlarda 247 gol atıp, 273 asist yaptı.

        Bayern Münih’te geçirdiği 25 yılın sezon sonunda sona ereceğini belirten Thomas Müller, "Bugünün benim için diğer günlerden farklı olduğu açık. Bayern Münih oyuncusu olarak geçirdiğim 25 yıl bu yaz sona erecek. Benzersiz deneyimler, harika karşılaşmalar ve unutulmaz zaferlerle şekillenen inanılmaz bir yolculuktu. Bu kariyeri, kulübümle yaptığım için büyük bir minnettarlık ve sevinç duyuyorum. Kulüple ve harika taraftarlarımızla olan özel bağımız her zaman kalacak. Bir veda olarak istediğim şey açık olmalı. Birlikte kutlayabileceğimiz şampiyonluklar ve uzun süre sevgiyle hatırlayacağımız anlar... Önümüzdeki haftalarda lig şampiyonluğunu Münih'e geri getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

        BAŞKAN HAİNER: THOMAS MÜLLER, BAVYERA MASAL KARİYERİNİN TANIMIDIR

        Thomas Müller’in Bayern Münih tarihindeki en seçkin kişilerden birisi olduğunu söyleyen başkan Herbert Hainer, “Thomas Müller, Bavyera masal kariyerinin tanımıdır; Bavyera'da ve Bayern'de büyüdü. Ammersee'den Allianz Arena'ya, Asya ve Amerika'ya kadar. Hiç kimse daha fazla Bundesliga şampiyonluğu kazanmadı ve şu ana kadar toplamda 33 kupa çok şey anlatıyor. Bayern tarihindeki en seçkin kişiliklerden biri” ifadelerini kullandı.

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