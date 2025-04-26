Thomas Reis: Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Samsunspor, deplasmanda Bodrum FK’yı 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VARDI"

Reis, son haftalarda istedikleri sonuçları alamadıklarını belirterek, "Geçen haftalarda oynadığımız maçlarda hem şanssızdık hem de performans olarak yeterli değildik. Kesinlikle böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bugün penaltı ve ofsayt pozisyonlarında şans yanımızdaydı. Geçen hafta bir penaltı kaçırmış, iki topumuz da direkten dönmüştü. Ancak bugün sahada kalpten oynayan oyuncularımız vardı ve bu büyük mücadeleyi önemli bir galibiyetle taçlandırdık" diye konuştu.

Alınan galibiyetin önümüzdeki haftalara olumlu yansımasını beklediklerini vurgulayan Reis, "Umarım bu hafta elde ettiğimiz moral, önümüzdeki haftalarda bize daha fazla katkı sağlar" ifadelerini kullandı.