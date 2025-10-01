Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thomas Reis: Puan veya puanlar almaya geldik - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thomas Reis: Puan veya puanlar almaya geldik

        UEFA Konferans Ligi ilk maçında yarın deplasmanda Legia Varşova'ya konuk olacak olan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu

        Giriş: 01.10.2025 - 19:49 Güncelleme: 01.10.2025 - 19:49
        "Puan veya puanlar almaya geldik"
        UEFA Konferans Ligi ilk maçında yarın deplasmanda Legia Varşova'ya konuk olacak olan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Sabırlı ve cesur şekilde oynarsak buradan puan veya puanlarla ile ayrılmak mümkün olacaktır." dedi.

        Reis, müsabaka öncesinde Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Alman teknik adam, takım olarak çok iyi bir yolda olduklarını söyledi.

        Sezona 10 transfer yaparak başladıklarını anlatan Reis, "Yeni transferlerimizin biraz zamana ihtiyacı olacak. Takıma entegre ve adaptasyon anlamında, mantalitemizi ve felsefemizi onlara aktarma anlamında yeni oyuncuların birazcık zamana ihtiyacı olacaktır. Zaten bazı oyuncularımız bize geç katıldığı için yarın forma giyemeyecek. Sakat olan oyuncularımız onlar da bizimle birlikte olmayacaklar. Halihazırda elimde güzel bir takımım var. Legia Varşova karşısında güzel bir performans göstermek istiyoruz. Takım ruhunu sahaya iyi yansıtabilirsek gayet iyi sonuç alacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

        Legia Varşova ile çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını dile getiren Thomas Reis, şunları kaydetti:

        "Biz buraya puan veya puanlar almaya geldik. Tabii ki takım halinde iyi bir performans göstermek istiyoruz. Eğer sabırlı ve cesur şekilde oynayacak olursak buradan puan veya puanlarla ile ayrılmak mümkün olacaktır. Kesinlikle çok zorlu bir atmosferde oynayacağımız söyleyebilirim. Çok ateşli taraftarları var. Her oyuncu böyle bir atmosferde en iyi performansını göstermek ister. Eğer istediğimiz performansı gösterebilirsek 3 puan alabileceğimizi düşünüyorum. İstediklerimizi sahaya doğru yansıtırsak grup aşamasına iyi bir başlangıç yapabiliriz."

