        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thomas Reis'ten hakeme sert tepki - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thomas Reis'ten hakeme sert tepki

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 3-2 yenildikleri Galatasaray maçının ardından hakem yönetimine ilişkin, "VAR'daki hakemlere sormak istiyorum; o an bir şey mi yiyordunuz, molada mıydınız?" dedi.

        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 23:05 Güncelleme: 05.12.2025 - 23:05
        Thomas Reis'ten hakeme sert tepki!
        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

        "SKANDAL, SKANDAL, SKANDAL"

        Hakeme ve yayıncı kuruluşa dair sert açıklamalar yapan Thomas Reis, "İlk yarıda ve ikinci yarıdaki performansları konuşmayacağım. TV'de beIN Sports'u uzunca bir süre izledim. Penaltı pozisyonu konuşulmadı. Net penaltıydı! Skandal bir karardı. Stüdyoda neden konuşulmadı, anlamadım. İlk yarıda kötüydük ama ikinci yarıda biz daha iyiydik. Maçın son dakikalarındaki golle yenildik. Çok skandal bir karar verildi. Stüdyoda bu konuşulmuyor. Hakemin performansından hiç memnun değilim. Skandal bir karar verildi." ifadelerini kullandı.

        HAKEME SERT TEPKİ

        Video Yardımcı Hakem için de konuşan Reis, "Bu bize karşı verilen ilk defa karar değil. Fenerbahçe maçında da haksız bir şekilde aleyhimize bir karar verildi. İlk yarıdaki performansa devam etseydik konuşmazdım ama VAR'daki hakemlere sormak istiyorum; o an bir şey mi yiyordunuz, molada mıydınız! Bu skandal. En azından 1 puanı hak ettik. Takımımla gurur duyuyorum." dedi.

