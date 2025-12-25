Thomas Reis'ten sözleşme açıklaması!

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis; yıl boyunca Süper Lig, Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda ortaya konulan performanstan dolayı takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

Takım olarak sezonun ilk yarısında alınan sonuçlardan da memnun olduğunu belirten Thomas Reis, “İlk yarıda ortaya konan takım performansını çok üst düzey olarak değerlendirebilirim. Takım olarak ve kulüp olarak bizim için son derece kıymetli bir deneyim yaşandı. Samsunspor, uzun bir aranın ardından ilk kez Avrupa arenasında grup aşamasında mücadele etti. Grup süreci ne yazık ki beklentiler açısından bir hayal kırıklığı oluşturdu. Çünkü ilk 8’e kalmak adına önemli bir avantajımız vardı. Ancak bu fırsatı AEK Atina ya da Mainz 05 karşılaşmalarında değil, Breidablik deplasmanında kaybettiğimizi düşünüyorum. O maçta çok sayıda pozisyon ürettik fakat değerlendiremedik” diye konuştu.

"OCAK AYIYLA BİRLİKTE OYUNUMUZU DAHA DA YUKARI TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ"

Süper Lig’in ikinci yarısında sahaya daha iyi bir oyun yansıtmak istediklerini söyleyen Thomas Reis, “Lig tablosuna baktığımızda şu anda 6’ncı basamaktayız. Son dönemde arzu etmediğimiz skorlar aldığımız oldu ancak genel performans açısından kötü bir görüntü sergilediğimizi düşünmüyorum. Yılın geneline baktığımızda tüm seneye baktığımızda bizim adımıza harika geçti diyebilirim. Ocak ayıyla birlikte oyunumuzu daha da yukarı taşıyarak daha güçlü bir görüntü ortaya koymayı ve takımı daha iyi noktalara taşımayı hedefliyoruz. Bunun kolay bir süreç olmayacağının farkındayız ancak hedefimiz net; elde edeceğimiz olumlu sonuçlarla bunu hep birlikte kutlamak istiyoruz. Sezon başında, ilk yarı sonunda ligde 6’ncı sırada yer alacağımızı, Avrupa’da son 24 takım arasına kalacağımızı, son 16 için play-off oynayacağımızı ve kupada ilk maçımızdan galibiyetle ayrılacağımızı biri söyleseydi, bunu memnuniyetle kabul ederdim. Uzun bir dönem önemli oyuncularımızdan yoksun şekilde mücadele etmek zorunda kaldık. Bu durum genç futbolcularımız için daha fazla süre alma ve kendilerini gösterme adına önemli bir fırsat yarattı. Genel tabloya bakıldığında iyi ve yeterli bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. İkinci yarıya da iyi bir başlangıç yaparak tüm kulvarlarda güçlü ve istikrarlı bir performans ortaya koymayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"SÖZLEŞMEMİN UZATILMASI HENÜZ NETLEŞMEDİ AMA DÜŞÜNCELERİM VE HİSLERİM TAMAMEN BURADA"

Kontratının henüz uzatılmadığını ama olumsuz hiçbir detayın olmadığını dile getiren Reis, şöyle konuştu:

“Sözleşme uzatma sürecinde şu ana kadar netleşmiş bir durum bulunmuyor. Mevcut aşamada karşılıklı olarak varılmış bir mutabakat söz konusu değil. Aslında kontrat konularını gündeme getirmeyi tercih etmem ancak süreç devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ya da haftalarda ortak bir noktaya ulaşılması ihtimali var. Hem menajerim hem de ben kulüple görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ancak dün ya da önceki gün itibarıyla kesinleşmiş bir anlaşma yok. Kendi sözleşmemle ilgili herhangi bir belirsizlik ya da soru işareti yaşamıyorum. Sürecin devam etmesi beni rahatsız etmiyor, oldukça rahatım. Oyuncularda zaman zaman görülebilen kafa karışıklığı bende yok. Düşüncelerimle hislerim tamamen burada. Samsunspor’un bir parçasıyım ve bu durumdan mutluluk duyuyorum. Bulunduğum süre boyunca da her zaman en iyisini ortaya koymak için çalışacağım.”