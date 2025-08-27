Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thomas Reis: Yolumuza Avrupa Ligi’nde devam etmek istiyoruz - Futbol Haberleri

        Thomas Reis: Yolumuza Avrupa Ligi’nde devam etmek istiyoruz

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Panathinaikos'u eleyip, yollarına Avrupa Ligi'nde devam etmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 17:17 Güncelleme: 27.08.2025 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yolumuza Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyoruz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın saat 20.00'de Yunan ekibi Panathinaikos'u konuk edecek. Müsabaka öncesi Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Atina'da oynanan ve 2-1’lik mağlubiyetin rövanşında zorlu mücadeleye çıkacaklarını ifade eden Thomas Reis, "Yarınki maç çok özel bir karşılaşma olacak. Bizim için çok iyi bir fırsat. Takım olarak en iyi performansımızı Atina’da göstermedik. Hedefimiz kesinlikle onları yenmek ve elemek. Defansif anlamda çok iyi bir takım. Fırsat yakaladığınızda onları sonuçlandırmak gerekiyor. Umarım yarın çok iyi performans gösterip, istediğimiz sonucu alıp, yolumuza Avrupa Ligi grup aşamasında devam etmek istiyoruz. Gelecek anlamında çok fazla hayal kurmayı seven bir insan değilim. Hayal etmek güzeldir. Yapım gereği maç maç gitmeyi tercih etmekteyim. Şimdi Avrupa’da oynamamız gereken bir karşılaşma var. Samsunspor için Avrupa’da oynamak bir hayaldi ve biz bunu gerçekleştirdik. Yarın da herkes elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Bu maç bizim için çok çok önemli. Sonrasında da Süper Lig’de oynamamız gereken Trabzonspor maçı var. Atina’da kaybettik. Avantajlı bir şekilde dönmek istedik ama bunu başaramadık. Burada 2 farklı galibiyet almamız gerekiyor. Bu skoru yapmak için de elimizden geleni yapacağız. Bu bütçemizle çok büyük bütçeli takımlara karşı savaş veriyor olmamız kolay değil" dedi.

        "MUJA TAKIMDAN AYRILDI"

        Arnavut futbolcu Arbnor Muja’nın takımdan ayrıldığını dile getiren Reis, "Muja, aramızdan ayrıldı. Kendi isteğiyle buradan ayrıldı. Geçen sene attığı son gol sayesinde biz burada Panathinaikos’a karşı oynuyoruz. Holse ve Musaba’nın son antrenmandan sonra karar vereceğiz ama durumu gayet iyi. Oynayabilecek durumda. Takım olarak iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Duran toplar da çalıştık. Holse ve Musaba yüzde 100 hazır olurlar diye düşünüyorum. Olurlarsa takıma büyük katkı sağlarlar. Eylül ve ekim aylarında yoğun dönemlerden geçeceğiz. 3 günde bir maç oynayacağız. Takımımın buna hazır olduğunu düşünüyorum. Bu yoğun maç temposuna umarım yarın güzel bir sonuçla başlarız. Sonuç olarak 3 günde bir maç oynayacağız" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        ChatGPT'ye "intihar" davası
        ChatGPT'ye "intihar" davası
        Lizbon'da tarih yazalım!
        Lizbon'da tarih yazalım!
        İspanya'da binlerce kişi 120 ton domatesi birbirine attı
        İspanya'da binlerce kişi 120 ton domatesi birbirine attı
        "Rakibi domine etmek istiyoruz!"
        "Rakibi domine etmek istiyoruz!"
        Sevgi 7 yerinden bıçaklanmıştı... Ölümle biten barış!
        Sevgi 7 yerinden bıçaklanmıştı... Ölümle biten barış!
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        Eşinin katlettiği Neşe'nin yürek yakan mesajı!
        Eşinin katlettiği Neşe'nin yürek yakan mesajı!
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Kairat Almatı: En uzak deplasman!
        Kairat Almatı: En uzak deplasman!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Carlos Cuesta ısrarı!
        Carlos Cuesta ısrarı!
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?