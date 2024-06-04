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        Haberler Bilgi Magazin Thor filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Thor filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Thor filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Thor filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Marvel Comics evreninin fantastik karakterlerinden Thor, ilk filmi ile 4 Haziran akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu Zack Stentz ve Don Payne tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Kenneth Branagh oturmaktadır. Filmi kaçıranlar için Thor filmi konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Thor filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 18:38 Güncelleme: 04.06.2024 - 18:38
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        Marvel evreninin dördüncü filmi olan Thor sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Chris Hemsworth, Natalie Portman ve Anthony Hopkins’in paylaştığı film 2011 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Thor filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

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        THOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

        M.S.900'lerde Asgard Kralı baş tanrı Odin dünyaya saldıran Buz devleri ve onların kralı Laufey ile savaşır.Asgard orduları ve Einherjar lejyonları Buz Devlerini yenerler ve onların güç kaynağı olan Antik Kışlar Sandığını ele geçirirler.Asırlar sonra Thor’un Asgard tahtının varisi olarak ilan edileceği gece Buz devlerinden bir grup Asgard a gelerek sandığı çalmak isterler. Ama başarısız olurlar. Odin in emrine karşı gelen Thor ve arkadaşları Buz devlerinin yurduna gider ve savaş başlatırlar. Buz devlerince köşeye sıkıştıkları sırada Odin gelir ve onlar adına özür diler. Laufey kabul etmez. Odin peki öyle olsun der ve thor ve arkadaşlarını kaçırır. Bu yaptığının cezası olarak da Thor un çekici Mjolnir'i elinden alarak dünyaya sürgün eder. Thor Bifrost'tan geçerek New Mexico'ya,araştırma yapan bir astrofizikçi grup bilim adamının arasına düşer.Thor'un arasından geçip düştüğü ışınları gören bilim adamları bunun Einstein-Rosen köprüsü olduğunu düşünürler ve Thor ona Asgardlıların Gökkuşağı köprüsü Bifrost dediğini açıklar.Thor ,bilim adamlarından öğrenir ki,çekici dünyadadır. Ama kimse yerinden kaldıramıyordur.

        Thor bunu öğrenince oraya gitmek için dr. Dan yardım ister. Çekice ulaşsa da ona layık olmadığı için yerinden kaldıramaz. Loki ise Odin le tartışır ve kendisinin aslında bir buz devi olduğunu öğrenir. Odin fenalaşır. Loki,Odin'in mızrağı kullanarak , sandığın koruyucusu robotik varlığı dünyaya gönderip Thor'u öldürmesini söyler. Loki'nin planı Thor u sürgün ettirerek tahta sahip olmaktır. Thor un arkadaşları dünyaya gelir ve robotla savaşırlar. Ancak bu yetersiz olur. Thor insanlar daha fazla zarar görmesin diye kendini feda eder. Ve robotun karşısına çıkar hiç gücü olmadığı halde. Robot onu vurur. Ancak o anda çekiç ona doğru gelir ve Thor gücüne kavuşur. Kendini insanlık için feda ederek çekice layık olmuştur. Robotu yenrler ve asgard a dönerler. Loki Buz devi kralı Laufey'i Asgard a sokmuştur. Dev Odin i öldürmek üzere iken devi arkadan vurarak öldürür. Babasının hayatını kurtaran değerli evlat olarak tahtı kazanacağını düşünmektedir. Heimdall'i etkisiz hale getirir. Ve bifrost u kullanarak Buz devlerinin yurdunu yok edecektir. Thor gelir ve köprüyü yıkarak onu engeller. Odin uyanır. Köprüden düşmek üzere olan Lokiyi elinden yakalar. Ama Loki kendini boşluğa bırakır.

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        THOR FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

        Thor rolüyle Chris Hemsworth
        Jane Foster rolüyle Natalie Portman
        Loki rolüyle Tom Hiddleston
        Odin rolüyle Anthony Hopkins
        Erik Selvig rolüyle Stellan Skarsgård
        Darcy Lewis rolüyle Kat Dennings
        Heimdall rolüyle Idris Elba
        Laufey rolüyle Colm Feore
        Volstagg rolüyle Ray Stevenson
        Hogun rolüyle Tadanobu Asano
        Fandral rolüyle Joshua Dallas
        Sif rolüyle Jaimie Alexander
        Frigga rolüyle Rene Russo

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