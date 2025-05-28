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        Haberler Dünyadan 'Thor'un yıldızı Chris Hemsworth 13 yaşındaki ikiz oğullarıyla sörf yaptı - magazin haberleri

        Chris Hemsworth 13 yaşındaki ikiz oğullarıyla sörf yaptı

        Üç çocuk babası Chris Hemsworth, 13 yaşındaki ikiz oğullarıyla Fiji tatilinden fotoğraflar paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 16:36 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:41
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        İkiz oğullarıyla sörf yaptı
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        'Thor' filminin yıldızı Chris Hemsworth, çocuklarıyla sörf yaparak eğlendi. 41 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, 11 yaşındaki ikiz oğulları Sasha ve Tristan ile Fiji tatilinden fotoğraflar paylaştı.

        Hemsworth, oğullarıyla birlikte teknede geçirdikleri eğlenceli günde bol bol sörf yaptı ve yüzdü.

        Gururlu baba Hemsworth, oğullarının dev dalgalarla mücadelesini seyretti ve bol bol fotoğraf çekti.

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        Marvel filmlerinin ünlü yıldızı, 48 yaşındaki İspanyol model Elsa Pataky ile 2010 yılında başlayan evliliğini 15 yıldır mutlu bir şekilde sürdürüyor.

        Hemsworth ve Pataky çiftinin ayrıca 13 yaşında India Rose adında bir de kızı bulunuyor.

        'Siyah Giyen Adamlar', 'Yenilmezler', 'Denizin Ortasında' ve 'Zafere Hücum' gibi başarılı yapımlarla tanınan Hemsworth, daha önce verdiği bir röportajda eşinden övgü dolu sözlerle bahsetmişti.

        "Fedakarlığı, bağlılığı, desteği, bağışlayıcılığı... Bana yıllarca verdiği şeyler inanılmazdı" diyen Hemsworth, "Başardığım hiçbir şeyi o olmasaydı asla yapamazdım" ifadesini kullanmıştı.

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        #Chris Hemsworth
        #sörf
        #Thor
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