        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thorsten Fink: Fenerbahçe ya da Galatasaray için değil, Samsunspor için oynuyoruz

        Thorsten Fink: Fenerbahçe ya da Galatasaray için değil, Samsunspor için oynuyoruz

        Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Galatasaray ya da Fenerbahçe'nin hedefleri için değil kendi hedefleri için maçlara çıktıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 23:32 Güncelleme:
        "F.Bahçe ya da G.Saray için oynamıyoruz"

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor, sahasında Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, mücadeleyi değerlendirdi.

        "FENERBAHÇE VEYA GALATASARAY İÇİN DEĞİL, KENDİMİZ İÇİN OYNUYORUZ"

        Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Thorsten Fink, "Çok önemli ve değerli bir galibiyet aldık. 4-1 gibi bir skorla kazandık. Galibiyeti başkanımıza armağan ediyoruz. Oyunda ilk dakikalarda rakibin defans arkası koşularına cevap veremedik ve geriye düştük. Sonrasında takım halinde iyi reaksiyon gösterdik. 2 forvetimiz de etkileyici performans gösterdi. Hem defans arkası koşu yapmada hem de sırtı dönük oyunda iyi oynadılar. Carlo Holse ve Tanguy Coulibaly de çok iyi oynadı. Diğer oyuncularımız da güzel performans gösterdi. Kulüp ve taraftarımız önünde böyle bir skorla galip gelmek bizim adımıza sevindiriciydi. Biz Fenerbahçe ya da Galatasaray için oynamıyoruz. Sadece Samsunspor için oynuyoruz. Açız, özgüvenimiz de yerinde. Böyle bir skorla galip geldiğimiz için mutluyuz" dedi.

        "KÜÇÜK DE OLSA AVRUPA'YA GİTMEK İÇİN ŞANSIMIZ VAR"

        Sahaya dizilişlerinin rakipler tarafından zor analiz edildiğine değinen Fink, "Dizilişimiz 3-5-2 şeklindeydi. Başlarda biraz sıkıntı yaşadık. Yunus ilk başlarda bize sıkıntı çıkardı. Yalçın Kayan'ı Yunus'la eşleştirdim. Sonrasında iyi bir performans gösterdik. Dizilişimizi çözmek kolay değil. Oyuncularımız adam adama oynadı ve bunu da çok iyi bir şekilde başardı. Rakibimizin önde baskı yapacağını biliyorduk. Defans hattını da önde tutuyorlar. 2 uzun forvetle oynadık. Birinin topu tutması diğerinin de koşu yapması gerekiyordu. Böyle bir strateji benimsedik. Fantastik bir maç oldu. İkili mücadeleleri kazanmak önemliydi. Biz bir takım olduğumuzu bugün gösterdik. Kendi oyun planımıza odaklanmaya çalışıyoruz. Hakemin katkısı olmadan bir maçı kazanabiliyorsanız o maç çok önemli hale geliyor. Hedefimiz belli. Son 2 maçı da kazanmamız gerekiyor. Küçük de olsa Avrupa şansı var. Zor olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
