Thorsten Fink: Samsunspor'u daha ileriye taşımak için buradayım

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktörlük görevi için Alman teknik adam Thorsten Fink ile 2027–2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza töreninde Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ve Futbol Direktörü Fuat Çapa katılırken; teknik heyetten Yardımcı Antrenör Sebastian Hahn ile Kondisyoner Goran Kontic de yer aldı.

"SAMSUNSPOR'U DAHA İLERİYE TAŞIMAK İÇİN BURADAYIM"

İmza töreninde konuşan Teknik Direktör Thorsten Fink, "Bu güzel kulübün, bu güzel takımın ve bu şehrin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kulüp hakkında çok güzel şeyler duydum. Yaklaşık 1,5–2 yıldır iletişim halindeydik; futbol ve oyun felsefesi üzerine kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik. Bu süreçte kulübü yakından takip ettim. Bugün burada teknik direktör olarak bulunmak benim için gurur verici. Ekibim Sebastian ve Goran ile birlikte burada olmaktan dolayı mutluyum. Benim için felsefe yalnızca futboldan ibaret değildir. Son yıllarda kulüp olarak ortaya koyduğunuz istikrarlı yapıyı sürdürmek istiyoruz. Genç oyunculara verdiğiniz değeri ve önceki teknik direktörlere gösterilen saygıyı çok önemsiyorum. Hayatta en önemli değerin saygı olduğunu ailemden öğrendim. Bu anlayış benim için çok kıymetli. Amacımız çok çalışmak, kulübün kararları doğrultusunda hareket etmek ve her zaman en iyisini ortaya koymaktır. Futbolcu olarak yaklaşık 600, teknik direktör olarak ise 400 maça yakın bir tecrübeye sahibim. Bu birikimi kulübümüze aktarmak için buradayım. Bu bir süreçtir. Önce Marcus ile ilk adım atıldı, ardından Thomas ikinci adımı attı. Geçen sezon kulüp adına önemli bir dönemdi. Şimdi birlikte üçüncü adımı atmamız gerekiyor. Hedefimiz kulübü daha yukarıya taşımaktır. Futbolda hiçbir şey garanti değildir; bunu hepimiz biliyoruz. Ancak hep birlikte çok çalışarak, doğru adımlar atarak ve birbirimizi destekleyerek başarılı olacağımıza inanıyorum. Kulübümüzü daha ileriye taşımak için buradayım" dedi.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Veysel Bilen, "Fink ve değerli ekibi, şehrimize ve ülkemize hoş geldiniz. Bugün burada birlikte yürüyeceğimiz yeni yolculuğun başlangıcında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Görevinizde başarılar diliyoruz. Takımımızın bundan sonraki çalışmalarında, sizlerin katkısıyla çok daha güzel günler yaşayacağımıza yürekten inanıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu. Törende konuşan Fuat Çapa ise Thorsten Fink ile geçmişte de bir görüşme gerçekleştirdiklerini ancak o dönemde ailevi nedenler sebebiyle sürecin ilerlemediğini ifade etti. Fink tercihinin kulübün uzun vadeli sportif stratejisiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Çapa, transfer çalışmalarının da bu doğrultuda şekillendirildiğini belirtti. Fink’in görev yaptığı kulüplerde potansiyeli yüksek oyuncuları üst seviyeye taşıma başarısına dikkat çeken Çapa, topa sahip olan, oyunu domine eden, pas ve pres odaklı bir futbol anlayışını benimsediklerini ifade etti. Gelecek sezon planlamalarının önceden yapıldığını belirten Çapa, mevcut süreçte ortaya konan oyuna dair memnuniyetsizlik nedeniyle bu adımın erkene alındığını dile getirdi. Oluşturulan teknik yapı ve kadro yapılanmasıyla hem bu sezonun güçlü şekilde tamamlanacağına hem de ilerleyen yıllarda önemli başarılara imza atılacağına inandıklarını sözlerine ekledi.