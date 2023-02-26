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THY 2600 kabin memuru alımı başvuru tarihi ne zaman 2023? THY kabin memuru alımı başvuru şartları neler?

Türk Hava Yolları (THY), Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından depremden etkilenen 1000 aileden birer kişiye iş imkanı sağlayacağını açıklamıştı. Bu haberlerin ardından THY 2600 kabin memuru personel alımı da gündeme geldi. Peki, THY 2600 kabin memuru alımı başvuru tarihi ne zaman 2023? THY kabin memuru alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...

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  • THY İŞ BAŞVURUSU | THY 2600 kabin memuru alımı başvuru tarihi ne zaman 2023? THY kabin memuru alımı başvuru şartları neler?

    Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, afet bölgesinde bin konutluk mahalle kuracaklarını ve 1000 depremzede için THY bünyesinde iş imkanı sunacağını açıklamıştı. Bu duyurunun ardından THY 2600 kabin memuru alımı da gündeme geldi. İşte detaylar…
  • THY İŞ BAŞVURUSU | THY 2600 kabin memuru alımı başvuru tarihi ne zaman 2023? THY kabin memuru alımı başvuru şartları neler?

    THY 2600 KABİN MEMURU ALIMI NE ZAMAN?

    THY Genel Müdür Bilal Ekşi, konuyla alakalı şu açıklamaları yaptı: “2003'te bizim kabin memuru sayımız bin 579'du. 2022'ye geldiğimizde 8 kat büyüyerek 12 bin 841 kabin memurumuz var, halihazırda çalışan. Önemli bir rakam vereyim, biz 2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru alacağız. 2003'te 651 pilotumuz varken, bu yaklaşık 9 kat büyüyerek 5 bin 793'e erişti. Bin 200 yeni pilot arkadaşımızı da bünyemize katacağız. Yani neredeyse 2003'teki Türk Hava Yolları ölçeğinde büyüyoruz"
  • THY İŞ BAŞVURUSU | THY 2600 kabin memuru alımı başvuru tarihi ne zaman 2023? THY kabin memuru alımı başvuru şartları neler?

    Bilal Ekşi'nin açıklamaları sonrası THY kabin memuru alımı tarihleri hakkında araştırmalar hız kazandı fakat henüz konuyla ilgili net bir tarih belirlenmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğini güncelleyeceğiz.
  • THY İŞ BAŞVURUSU | THY 2600 kabin memuru alımı başvuru tarihi ne zaman 2023? THY kabin memuru alımı başvuru şartları neler?

    THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Fiziki ve genel koşulların yer alacağı THY kabin memuru başvuru şartları kurumun internet adresinden ilerleyen günlerde erişime açılacak. Önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar ise şöyleydi;

    T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

    01/01/1983 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak

    En az lise mezunu olmak

    İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

    Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

    Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)
  • THY İŞ BAŞVURUSU | THY 2600 kabin memuru alımı başvuru tarihi ne zaman 2023? THY kabin memuru alımı başvuru şartları neler?

    Kadınlar için 160-180 cm arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları’nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)

    Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak (Bu konudaki görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız. Beyaz renkli bölgelerde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması gerekmektedir.)

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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