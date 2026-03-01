THY İPTAL OLAN SEFERLER HANGİLERİ?

Türk Hava Yolları İran İsrail Savaşı ve Hamaney'in ölümünün ardından bazı seferlerin iptal edildiği açıklandı.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün'e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026'ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir." ifadesini kullandı.