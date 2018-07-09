Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre kulüpler bazındaki en önemli organizasyonda sezonun ilk hafta maçları 11-12 Ekim'de oynanacak.

Son finalist Fenerbahçe Doğuş, sezonu 12 Ekim Cuma günü İstanbul'da İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria karşısında açacak. ULEB Avrupa Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Darüşşafaka ise son şampiyon İspanyol temsilcisi Real Madrid'le ilk hafta maçında 11 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.

Bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes ise Almanya şampiyonu Bayern Münih'le ilk hafta maçında 12 Ekim'de deplasmanda mücadele edecek.

THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunun fikstürü yarın açıklanacak.

Ligde ilk haftanın maç programı şöyle:

11 Ekim Perşembe:

Real Madrid (İspanya) - Darüşşafaka

Buducnost VOLI (Karadağ) - Ax Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)

CSKA Moskova (Rusya) - Barcelona Lassa (İspanya)

Panathinaikos (Yunanistan) - Maccabi FOX (İsrail)

12 Ekim Cuma:

Fenerbahçe Doğuş - Herbalife Gran Canaria (İspanya)

Bayern Münih (Almanya)- Anadolu Efes

Khimki (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan)

Zalgiris (Litvanya) - Baskonia (İspanya)