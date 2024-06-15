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        THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'den seferlerle ilgili açıklama

        Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'den THY seferlerinde zaman zaman yaşanan gecikmelerle ilgili olarak açıklama geldi. Üstün, mevcut meteorolojik etkiler ve özellikle Avrupa'da yaşanan hava sahası yoğunlukları nedeniyle yaşanan gecikmelerle ilgili olarak "Süreci minimize etmek adına yetkili ekiplerimiz bilfiil çalışmakta olup, uçuşlarının güncel durumuyla ilgili olarak da yolcularımıza vakitlice ulaşmaktadırlar" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 20:57 Güncelleme: 15.06.2024 - 20:57
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        THY'den 'gecikmeler'le ilgili açıklama
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        Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, THY seferlerinde zaman zaman yaşanan gecikmelerle ilgili olarak açıklama yaptı.

        Üstün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        Yolcularının memnuniyetini daima odak noktası alan bayrak taşıyıcı havayolumuz, Bayram tatili boyunca ilâve talebi karşılamak adına ek seferler düzenlemektedir. Uçuşlarımızın zamanında kalkışına yönelik sergilediğimiz tüm gayrete rağmen, mevcut meteorolojik etkiler ve özellikle Avrupa’da yaşanan hava sahası yoğunlukları nedeniyle seferlerimize kalkışlarında slot uygulanmakta ve bu da zaman zaman gecikmelere neden olabilmektedir. Süreci minimize etmek adına yetkili ekiplerimiz bilfiil çalışmakta olup, uçuşlarının güncel durumuyla ilgili olarak da yolcularımıza vakitlice ulaşmaktadırlar. Bu oldukça yoğun Bayram trafiğinde, yolcularımızın uçuşlarını, Türk Hava Yolları kalitesinden zerre ödün vermeksizin icra etme gayretimizle kendilerine iyi uçuşlar diliyor, Kurban Bayramlarını tebrik ediyoruz.

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