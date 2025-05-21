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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY'den yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili ataması açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        THY'den yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili ataması açıklaması

        Türk Hava Yolları (THY), Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın yönetim kurulu başkanı ve Şekib Avdagiç'in yönetim kurulu başkan vekili olarak atanmasına karar verildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 20:06 Güncelleme: 21.05.2025 - 20:06
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        THY'den atama açıklaması
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        THY tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzca, yönetim kurulu görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın yönetim kurulu başkanı ve Şekib Avdagiç'in yönetim kurulu başkan vekili olarak atanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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