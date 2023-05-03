THY EuroLeague’de play-off aşamasında üçüncü maçlar bu hafta itibariyle başladı. 5 maç üzerinden oynanan ve 3 galibiyet elde eden takımın adını Final Four’a yazdıracağı zorlu seride sona yaklaşıldı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko’nun da mücadele ettiği ve Yunan ekibi Olympiacos ile 1-1 berabere olduğu seride galip gelen takımlar Litvanya’nın başkenti Kaunas’taki dörtlü finallerde yer almaya hak kazanacak. İşte detaylar…