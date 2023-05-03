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THY EuroLeague Final Four ne zaman ve hangi şehirde oynanacak?

THY EuroLeague’de play-off heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ülkemizi Fenerbahçe Beko’nun temsil ettiği ve 8 takımın mücadele ettiği eleme aşamasında 4 takım adını 4’lü finallere yazdırmaya hak kazanacak. Basketbolseverlerin şimdiden heyecanla beklediği 2023 Final Four’un hangi tarihlerde ve nerede oynanacağına dair tüm bilgileri bir araya getirdik…

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  • THY EuroLeague Final Four ne zaman ve hangi şehirde oynanacak?

    THY EuroLeague’de play-off aşamasında üçüncü maçlar bu hafta itibariyle başladı. 5 maç üzerinden oynanan ve 3 galibiyet elde eden takımın adını Final Four’a yazdıracağı zorlu seride sona yaklaşıldı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko’nun da mücadele ettiği ve Yunan ekibi Olympiacos ile 1-1 berabere olduğu seride galip gelen takımlar Litvanya’nın başkenti Kaunas’taki dörtlü finallerde yer almaya hak kazanacak. İşte detaylar…
  • THY EuroLeague Final Four ne zaman ve hangi şehirde oynanacak?

    PLAY-OFF’LAR NE ZAMAN BİTİYOR?

    Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun da mücadele ettiği EuroLeague play-off maçları 25 Nisan tarhinde başladı. Zorlu seri 10 Mayıs’ta sona erecek.
  • THY EuroLeague Final Four ne zaman ve hangi şehirde oynanacak?

    EUROLEAGUE FİNAL FOUR NE ZAMAN?

    THY EuroLeague Final Four Litvanya'nın Kaunas kentinde 19-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
  • THY EuroLeague Final Four ne zaman ve hangi şehirde oynanacak?

    2023 PLAY-OFF’LARDA SON DURUM

    Partizan 2-1 Real Madrid ( Seride dördüncü maç Partizan’ın sahasında oynanacak)

    Maccabi Tel Aviv 1-2 Monaco ( Seride dördüncü maç Maccabi Tel Aviv’in sahasında oynanacak)
  • THY EuroLeague Final Four ne zaman ve hangi şehirde oynanacak?

    Barcelona 2-0 Zalgiris Kaunas ( Seride üçüncü maç Zalgiris Kaunas’ın sahasında oynanacak)

    Fenerbahçe Beko 1-1 Olympiakos ( Seride üçüncü maç Fenerbahçe Beko’nun sahasında oynanacak)

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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