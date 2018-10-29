THY Genel Müdürlük binasında düzenlenen törene, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile Hong Kong Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Wang Liya ve firma yetkilileri katıldı. Anlaşma uyarınca Hong Kong Hava Yolları, THY'nin Hong Kong-İstanbul seferleriyle birlikte İstanbul ile bazı Avrupa şehirlerindeki uçuşlarına "HX", THY de Hong Kong Hava Yolları'nın Hong Kong ile Auckland, Bangkok ve Osaka arasındaki uçuşlarına "TK" kodunu koyabilecek. Kod paylaşımlı uçuşların satışı ise daha sonra duyurulacak.

'TİCARİ İLİŞKİLERİMİZE KATKI SAĞLAYACAK'

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, imza töreninde yaptığı konuşmada, Hong Kong Hava Yolları ile imzaladıkları kod paylaşımı anlaşmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ekşi, bu anlaşmanın, Hong Kong Hava Yolları ile mevcut ticari iş birliklerine katkı sağlamakla kalmayacağını belirterek, "Aynı zamanda yolcularımızın Hong Kong ötesindeki yeni noktalara erişimini mümkün kılacak. Asya ile Avrupa arasında yer alan doğal ve tarihi bir köprü olarak İstanbul, yeni havalimanının açılmasıyla da Türkiye ile Hong Kong arasındaki kültürel ve ticari ilişkilere büyük fırsatlar sunacak." diye konuştu.

Hong Kong Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Wang Liya da yeni iş birliğini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını aktararak, bu anlaşmanın Hong Kong Hava Yolları yolcuları için yeni ve heyecan verici seyahat noktaları sağlayacağını ifade etti.

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