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        Haberler Bilgi Gündem THY iş ilanları 2024: Türk Hava Yolları tecrübeli-tecrübesiz dispeçer alımı başvuru tarihleri, şartları

        THY tecrübeli-tecrübesiz dispeçer alımı yapıyor! Başvuru tarihleri ve şartları nedir?

        Türk Hava Yolları, 'dispeçer' pozisyonunda görevlendirilmek üzere tecrübeli veya tecrübesiz personel alımı yapıyor. Adaylar genel yetenek, İngilizce sınavı, mülakat, kişilik envanteri gibi birçok süreçten geçerek işe alınacak. İşte, THY dispeçer alımı başvuru tarihleri ve şartları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 10:04 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:04
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        Türk Hava Yolları, tecrübeli ve tecrübesiz olmak üzere dispeçer alımı yapıyor. İstanbul Havalimanı'nda çalışacak adayların vardiyalı sisteme uyması, İngilizce bilmesi, 1987 ve sonra doğmuş olması gibi birçok koşul aranıyor. İşte, THY personel alımı başvuru tarihleri ve şartları...

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        THY TECRÜBELİ TECRÜBESİZ DİSPEÇER ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

        THY dispeçer alımı için başvurular başladı ve 14 Ekim 2024 Pazartesi günü, saat 23.55’e kadar sürecek. Adaylar İstanbul Havalimanı'nda görev yapacak.

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        THY TECRÜBELİ TECRÜBESİZ DİSPEÇER ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

        - T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olan,

        - 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olan,

        - En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelere bağlı lisans bölümlerinden mezun olan, (Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK Denklik Belgesi istenmektedir.)

        - Geçerli bir SHY-UHU Dispeçer lisansına sahip olan,

        - İyi derecede İngilizce bilen, (İngilizce sınavları Türk Hava Yolları A.O. tarafından yapılacaktır.)

        - Vardiyalı çalışma düzeninde çalışmaya uygun olan,

        - Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmayan,

        - Türk Hava Yolları A.O.’nun iştirak şirketlerinde aktif olarak çalışmayan,

        - Daha önce çalışmış olduğu kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeni ile ayrılmamış olan,

        - Türk Hava Yolları A.O. veya Türk Hava Yolları A.O.’nun iştirak şirketlerinden daha önce fesih yoluyla ayrılmamış olan çalışma adayları aranıyor.

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        DİSPEÇER NEDİR, NE YAPAR?

        - Uçuş planları ile brifing paketlerinin oluşturulmasını ve sefer kaptanlarına ve/veya ilgili istasyonlara gönderilmesini sağlar.

        - Güncellenen dokümanların ve bilginin personeline dağıtımını sağlayıp gerekli bilgi akışını kurar.

        - Uçuş planlama aşamasında meydana gelebilecek operasyonel aksaklıkları tespit eder, ilgili birimlerle koordinasyon kurarak önlemler alır ve/veya alınmasını sağlar.

        - Uçuş operasyonunda acil veya olağan dışı koşullar (kaza-kırım, uçak kaçırma, operasyonun durması vb.) meydana geldiğinde operasyonun devamlılığını sağlamak üzere gecikmeksizin bir üst amirini bilgilendirir.

        - Uçuşlarla ilgili tarifelerin planlama aşamasında ve/veya operasyonel zaman diliminde gerekli üst geçiş müsaadelerinin temini/değişikliği için ilgili birimler ile koordinasyon kurar ve takip eder; sisteme girişini sağlar.

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