THY, İspanyol ekibine konuk oluyor
Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Türk Hava Yolları, yarın İspanya'nın Avarca de Menorca ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında İspanyol ekibi Avarca de Menorca'ya konuk olacak.
Pavello Municipal de Ciutadella Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.
Karşılaşmada Raquel Portela (Portekiz) ve Alessandro Cerra (İtalya) hakem ikilisi görev alacak.
Tur atlayan ekibin 8'li final turuna yükseleceği eşleşmede Türk Hava Yolları, ilk maçta rakibini 3-1 yendi.