THY yani Tük Hava Yolları bin kişilik kabin memuru kadrosu açtığını duyurduktan sonra 30 bin kişilik başvuru aldı. Kabin memuru alımına ilişkin duyuru THY'nin resmi internet sitesinden paylaşıldı. Duyuruda, "Dünyada en fazla ülkeye uçan ve üst üste 6 kez Avrupa'nın en iyi havayolu seçilen Ortaklığımızın büyüme sürecinde Kabin Memuru olarak yer almak isteyen iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın, dinamik ve güler yüzlü bay ve bayan çalışma arkadaşları arıyoruz" ifadelerine yer verilerek başvuruda bulunmak isteyenler için detaylar açıklandı.

THY MEMUR ALIM ŞARTLARI

GENEL KOŞULLAR

T.C. vatandaşı olmak

01/01/1988 ile 31/12/1997 tarihleri arasında doğmuş olmak

En az önlisans/meslek yüksekokulu mezunu olmak

İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.)

Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 1 yıl tecilli olmak (En az Kasım 2018 tarihine kadar tecilli olmak)

SAĞLIK VE FİZİKİ KOŞULLAR

Bayanlar için 160-180 cm. arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo orantılı olmalıdır.)*,

Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları ve raporlarını THY A.O. Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimlerine onaylatmaları gerekmektedir.),

THY A.O. Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak,

Daha önce THY A.O. veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak.

*Boy-kilo ölçümleri, THY A.O. veya THY A.O.’nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İZLENECEK YOL

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet ortamında, THY A.O. resmi web sitesi www.thy.com üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

İlan kriterlerini sağlayan adaylar test ve mülakat süreçlerine davet edilecektir.

Mülakat öncesinde adayların yukarıda belirtilen kriterlere uygunluğunu belgelemeleri istenecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.

Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır.

30 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Türk Hava Yolları’nın Kabin memuru alımı için yaptığı son ilana 30 bin kişinin başvurduğunu söyleyen Türk Hava Yolları Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak,” Kabin memuru olmak isteyen bir kişi, öncelikle şirketimizin belirlediği yaş standardında olması gerekiyor. Akabinde boy ve kilo sınırımız var. Bu erkek ve kadına göre de değişiyor. İngilizce’de belli bir seviyenin üstünde olmasını istiyoruz. Hizmet sektöründe tecrübesinin olması yok ise kabiliyetinin olması bizim için çok önemli. Adayların en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmasını istiyoruz. Biz istekli gençlerimizi Türk Hava Yollarını da görmek çok isteriz kabin memuru olarak. Aslında başvurulardan çok memnunuz. Son ilanımıza 30 bine yakın başvuru oldu. Ancak standartlarımıza uygun başvuru çok yok. Biz standartlarımızı yüksek tutuyoruz. Yılsonuna kadar inşallah Bin kişi işe almış olacağız. Ancak bu standartları tutturan aday sayısı çok yok.

Özellikle yabancı dille ilgili gençlerimizin kendilerini geliştirmelerini bekliyoruz. Türk Hava Yolları Türkiye’nin kartviziti. Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayoluyuz. Şu an Türk Hava Yolları’nda 10 bin 500 kabin memuru var. Yılsonuna kadar bu sayı 11 bin 500 olacak. Kabin memurları uçakta karşılaşa bilecekleri acil durumlar için eğitim alıyorlar. Kendilerini buna zihnen ve bedenen hazırlarlar. Türk Hava Yolları uçuş eğitim merkezi baktığınızda bölgedeki en büyük uçuş eğitim merkezlerinden bir tanesi. Hatta eğitimimizin kalitesi o kadar tescilli ki, yabancı havayollarından bize talep oluyor. İmkanımız olursa diğer havayolu şirketlerine de eğitim veriyoruz. Türk Hava yolarında 10 bin 500 kabin memurunun 130 tanesi yurt dışı kaynaklı kabin memurumuz. En fazla Kazakistan, Kırgızistan, Fas, Lübnan gibi ülkelerden istihdam ettik. Tüm kabin ekiplerimiz her yıl yenileme eğitimi alıyor” dedi.

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