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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY Kariyer 2024: THY 5 bin kişi alacak! THY personel alımı başvuru tarihi nedir, şartları nelerdir, kadro ve kontenjan dağılımı nedir? - İş-Yaşam Haberleri

        Türk Hava Yolları 5 bin kişi alacak! İşte THY'de açık olan pozisyonlar ve başvuru şartları

        Türk Hava Yolları bünyesinde kariyer sahibi olmak isteyenler için bir son dakika gelişmesi yaşandı; THY, 5 bin kişiyi işe alacağını duyurdu. Buna göre; Take-Off 101, Take-Off Jr. ve Take-Off Cadet pozisyonlarında iş başvuruları kabul edilecek. Peki, THY personel alımı başvuru tarihi ve şartları nedir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 19:24 Güncelleme: 21.02.2024 - 19:24
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        Türk Hava Yolları, 5 bin kişiyi işe alacağını duyurdu. THY İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, "İştirak şirketlerimizle birlikte takribi 84 bin olan çalışan sayımızı, 10 yıl sonunda 150 bin çalışana ulaştırmayı hedefliyoruz.’’ dedi. THY, farklı şartların sunulduğu üç farklı pozisyonda başvuruları kabul etmeye hazırlanıyor. İşte, THY personel alımı başvuru tarihi ve şartları...

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        THY 5 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

        THY geçtiğimiz sene, uçuş ve yer ekiplerinden oluşmak üzere toplam 5 bin 134 çalışanı işe aldı. Bu sene de yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Ancak alımların ne zaman yapılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Tarihler açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

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        THY PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

        Türk Hava Yolları, 'Take-Off 101', 'Take-Off Jr.' ve 'Take-Off Cadet' iş ilanlarıyla uçuş ve yer çalışanı olarak birçok pozisyonda alım yapacağını duyurdu.

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        TAKE-OFF 101 DETAYLARI VE ŞARTLARI NELERDİR?

        Türk Hava Yolları, Take-Off 101 (Part-Time Öğrenci) programı ile Lisans 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerine öğrenimleri devam ederken, çalışma hayatını deneyimleme fırsatı sunuyor. Değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan adaylara, iki dönem boyunca toplamda 12 ay Türk Hava Yolları bünyesinde çalışma imkânı sunuluyor. 1 Ocak 1998 ve sonrasında doğmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençlere hitap eden ilana, 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğrenciler başvurabilecek.

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        KİMLER TAKE-OFF JR.'A BAŞVURABİLİR?

        Take-Off Jr. (Yeni Mezun ve Lisans Son Sınıf Öğrencileri) programı ile de Lisans son sınıf öğrencilerine ve yeni mezunlara kariyerlerinde uçuşa geçme fırsatı sunan THY, programın değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan yetenekli ve başarılı adaylara bünyesinde tam zamanlı çalışma fırsatı sunuyor.

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        1 Ocak 1997 ve sonrasında doğmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençlere yönelik açılan ilana, lisans son sınıf öğrencileri ve mezunları başvurabilecek. İlanlarda iyi derecede İngilizce bilen, iletişimine ve gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen ve takım çalışmasına yatkın gençlerin tercih edileceği belirtiliyor. Her iki ilana da 10 Mart 2024’e kadar başvuru gerçekleştirilebilecek.

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        İKİNCİ PİLOT ADAYLARI İÇİN SON GÜN 30 NİSAN!

        Take-Off Cadet (Yetiştirilmek Üzere İkinci Pilot Aday Adayı) programı ile bölüm fark etmeksizin tüm lisans mezunu ve 31.12.2003- 01.01.1994 tarihleri arasında doğmuş kişiler Türk Hava Yolları'na katılmak için başvuru yapabilecek.

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        İşe alım sürecinde başarılı olan adaylar, 2 sene boyunca eğitim görecek. Adaylar, eğitim sırasında 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet gibi haklardan faydalanabilecek. İlana 30 Nisan 2024 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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