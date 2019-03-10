Türk Hava Yolları’na ( THY) ait İstanbul-New York seferini yapan TK 001 sefer sayılı Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağı inişine az bir süre kala türbülansa girdi . Türbülansa giren uçağın saat 17.30 sıralarında JFK Havalimanı’na iniş yaptığı, 29 yolcu ve mürettebatın çeşitli yerlerinden yaralandığı bildirildi.

KABİN GÖREVLİSİNİN BACAĞI KIRILDI

İHA'da yer alan habere göre türbülanstan dolayı yaralanan 4 kişi piste gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralı kabin görevlilerinden birinin bacağının kırıldığı, yaralanmaların geri kalanının kesik ve morluklar gibi ufak yaralanmalar olduğu belirtildi. Liman İdaresi sözcüsü Steve Coleman, Türk Hava Yolları uçağının inişten 45 dakika önce aşırı türbülans yaşadığını, yaralanan dört kişinin Jamaika Tıp Merkezi ve Queens Hastanelerine gönderildiğini, bir mürettabatın ayağının kırıldığını söyledi.

GÜVENLİ BİÇİMDE YERE İNDİ

Coleman, diğer küçük yaralanmaların havaalanı terminalinde tedavi edildiğini ve türbülansa giren THY uçağının saat 17.30’da JFK Uluslararası Havaalanı'na güvenli bir şekilde indiğini söyledi.

THY, AÇIKLAMADA BULUNDU

Olayın ardından Türk Hava Yolları (THY),şu açıklamada bulundu: "TK 001 sefer sayılı İstanbul (IST)-New York (JFK) uçuşumuzu icra eden TC-JJG kuyruk kodlu uçağımız, New York'ta, meydana yaklaşma sırasında öngörülemeyen olumsuz hava koşullarına (türbülans) maruz kalmıştır. 326 yolcumuz ve 18 kişilik uçuş ekibimizin bulunduğu uçağımızda, türbülans nedeniyle 28 yolcumuz ve 2 kabin personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Uçuşumuzda görevli, deneyimli ekibimizin idaresinde uçağımız JFK Meydanı'na inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirmiş, durumdan etkilenen 28 yolcumuz ve 2 ekip arkadaşımız kontrol amacıyla hastaneye sevk edilmiştir.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUK"

Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları (THY),yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Saygılarımızla..."