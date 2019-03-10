- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Türk Hava Yolları'nın ( THY),TK-01 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçağı New York Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada türbülansa yakalandı. Olay nedeniyle 28 yolcu ve 2 kabin görevlisi yaralanırken, uçağın inişi öncesi THY pilotu ile hava trafik kontrolörünün konuşmaları kayıtlara yansıdı. 34 bin feette türbülansa yakalanan uçağın pilotu, hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçerek önce 28 bin feet daha sonra 24 bin feete alçaldı bilgisini verdi.
AMBULANS TALEP ETTİ
DHA'da yer alan habere göre türbülans ile ilgili olarak hava trafik kontrolörü ile iletişime geçen THY pilotu, bir kabin görevlisi ile yolcuların yaralandığını aktararak ambulans talep ettiklerini söyledi. İşte o konuşmalar :
KULE: 34 bin feette orta şiddetli türbülans var.
PİLOT: Direkt alçalıyoruz. Türbülans var 28 bin feetten 24 bin feete alçaldım türbülanstan kurtulmak için.
PİLOT: 1 tane hostesimiz yaralandı. İnişten sonra bir tane ambulans ve sağlık ekibi lazım.
KULE: Uçakta doktor var mı?
PİLOT:Var, hostese müdahale ediyor.
KULE: Yolcuların durumu nasıl?
PİLOT: Ekibimiz detaylı bilgi aldı hemen hemen 10 yolcumuz yaralandı.
KULE: Kaç ambulans istiyorsunuz?
PİLOT: Hemen hemen 10 kişi olarak biliyorum.
"10 YOLCUNUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR"
Bu arada THY uçağında yaşanan olay nedeniyle yaralanan yolcular hakkında bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği, "TK-01 sefer sayılı İstanbul-New York uçuşumuzda öngörülmeyen olumsuz hava koşulları (türbülans) nedeniyle 28 yolcumuz ve 2 kabin personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Hastaneye sevk edilen 28 yolcumuzun 18'i tedavilerin ardından taburcu edilmiş, 10 yolcumuzun kontrolleri ise devam etmektedir. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.