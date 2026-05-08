Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 15.062,65 %0,15
        DOLAR 45,3578 %0,11
        EURO 53,4598 %0,55
        GRAM ALTIN 6.890,41 %1,09
        FAİZ 40,65 %-0,12
        GÜMÜŞ GRAM 117,77 %3,23
        BITCOIN 80.155,00 %0,36
        GBP/TRY 61,8741 %0,57
        EUR/USD 1,1781 %0,47
        BRENT 100,49 %0,43
        ÇEYREK ALTIN 11.265,83 %1,09
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AIRPORT THY nisan ayında 7,2 milyon yolcu taşıdı

        THY nisan ayında 7,2 milyon yolcu taşıdı

        Türk Hava Yollarının (THY) taşıdığı yolcu sayısı nisan ayında 7,2 milyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 23:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        THY nisan ayında 7,2 milyon yolcu taşıdı

        THY, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) Nisan 2026 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre, şirketin nisanda taşıdığı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 azalarak 7,2 milyon olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu sayısı yüzde 1,9 gerileyerek 4,7 milyona, yurt içi yolcu sayısı ise yüzde 5 azalışla 2,5 milyona indi.

        Geçen yılın nisan ayında yüzde 83,2 olan yolcu doluluk oranı yüzde 83,4'e yükselirken, yurt dışı doluluk oranı yüzde 83,3, yurt içi doluluk oranı ise yüzde 83,8 oldu.

        Uçulan nokta sayısı 353'ten 358'e çıkarken, uçak sayısı 476'dan yüzde 12,6 artışla 536'ya ulaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor; Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

        İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar
        Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar
        F.Bahçe 8. kez Final-Four'da!
        F.Bahçe 8. kez Final-Four'da!
        Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
        Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
        İtfaiyeden anne köpeğe hassas müdahale
        İtfaiyeden anne köpeğe hassas müdahale
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        Eşekli firar planı yetmedi: 9 yıl 7 ay hapis cezası
        Eşekli firar planı yetmedi: 9 yıl 7 ay hapis cezası
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Aidatlarda sistem değişti
        Aidatlarda sistem değişti
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası