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Türk Hava Yolları (THY) yüzde 100 THY iştiraki olan yeni bir teknoloji şirketinin kurulmasına karar verdiğini duyurdu.

Yeni şirket ile havacılık ekosisteminin destekleneceği ve bilgi teknolojileri uygulamalarının gelir getiren bir iş koluna dönüştürüleceği bildirildi.

THY'den konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımızın mevcut bilgi teknolojileri uygulamalarının gelir getiren bir iş kolu olarak konumlandırılması ve var olan bilgi teknolojileri insan kaynağının daha etkin değerlendirilerek Türk Havacılık ekosistemine daha fazla katkı sunulması amacıyla yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olan yeni bir teknoloji şirketinin kurulmasına karar verilmiştir" denildi.