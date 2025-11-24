THY, Venezuela seferlerini iptal etti
Bazı uluslararası havayolu şirketleri, ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) Venezuela hava sahasında artan güvenlik risklerine yönelik uyarısının ardından bu ülkeye yönelik uçuşlarını durdurdu. Türk Hava Yolları da 24–29 Kasım tarihleri arasında başkent Karakas uçuşlarını iptal etti
ABD'nin sivil havacılık otoritesi Federal Havacılık İdaresi (FAA), büyük havayolu şirketlerini Venezuela hava sahasında 'potansiyel olarak tehlikeli' bir durum bulunduğu konusunda uyararak bölge üzerinden yapılan uçuşlarda dikkatli olunması çağrısında bulundu.
Bu kapsamda THY, Venezuela’nın başkenti Karakas’a yaptığı seferleri 24-29 Kasım tarihleri arasında iptal ettiğini duyurdu. Şirketin seyahat acentelerine gönderdiği bilgilendirmede iptal seferlerden etkilenen yolcuların alternatif rotalara yönlendirilmesi gerektiğini bildirdi.
Yolcuların Bogota, Panama, Cancun, Meksika veya Havana hatları üzerinden alternatif seferlere yönlendirilebileceği açıkladı.