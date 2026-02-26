Canlı
        Haberler Gündem THY yolcuları uçuş ikramlarını yardım derneklerine bağışlayabilecek

        THY yolcuları uçuş ikramlarını yardım derneklerine bağışlayabilecek

        Türk Hava Yolları (THY), uçuşta ikram almayacağını önceden bildiren yolcular adına iç hat uçuşlarında Türkiye Kızılay Derneğine (Türk Kızılay), dış hat uçuşlarında ise Yeryüzü Doktorları Derneğine bağış yapacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        26.02.2026
        THY yolcuları ikramlarını bağışlayabilecek

        THY'nin internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, yeni devreye alınan uygulama ile internet sitesi ve mobil uygulamada "rezervasyonu yönet" kısmında yemek seçimini yaparken "yemeksiz uçuş" seçeneğini işaretleyen yolcular adına yardım derneklerine bağışta bulunulacak.

        Bu kapsamda, uçuşta ikram almayacağını önceden bildiren yolcular adına iç hat uçuşlarında Türkiye Kızılay Derneğine, dış hat uçuşlarında ise Yeryüzü Doktorları Derneğine bağış yapılacak.

        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 26 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama: 25 Şubat'ta Bulgaristan sınırımızda...
