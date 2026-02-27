Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.717,81 %-1,16
        DOLAR 43,9435 %0,05
        EURO 51,9620 %0,12
        GRAM ALTIN 7.412,28 %1,09
        FAİZ 36,53 %0,77
        GÜMÜŞ GRAM 131,70 %5,03
        BITCOIN 65.275,00 %-3,25
        GBP/TRY 59,2492 %-0,12
        EUR/USD 1,1819 %0,19
        BRENT 72,57 %2,57
        ÇEYREK ALTIN 12.119,08 %1,09
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY’den İran seferleriyle ilgili açıklama - İş-Yaşam Haberleri

        THY’den İran seferleriyle ilgili açıklama

        Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, İran seferlerinin iptal edildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını, seferlerin planlandığı şekilde devam ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 22:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        THY'den İran seferleriyle ilgili açıklama

        THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sana medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İran ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan sefer iptali iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur. Gündüz şartlarında icra edilen seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedirö ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Evinin 7'nci kat penceresinden atladı, eşi de ölü bulundu

        Eskişehir'de Mehmet Karabulut (58), oturduğu apartmanın 7'nci katındaki evinin penceresinden atladı. Karabulut yaralanırken; eve giren polis, eşi Sevim Özdemir'in (50) cansız bedeni ile karşılaştı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası