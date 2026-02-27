THY’den İran seferleriyle ilgili açıklama

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sana medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İran ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan sefer iptali iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur. Gündüz şartlarında icra edilen seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedirö ifadelerini kullandı.

İran ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan sefer iptali iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.



Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur.

Gündüz şartlarında icra edilen seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) February 27, 2026