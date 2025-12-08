Habertürk
        Tiago Djalo: İlk yarıda rakibimiz daha iyiydi

        Tiago Djalo: İlk yarıda rakibimiz daha iyiydi

        Beşiktaş'ın defans oyuncusu Tiago Djalo, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından, "İlk yarıda rakibimiz daha iyiydi" dedi.

        Giriş: 08.12.2025 - 23:04 Güncelleme: 08.12.2025 - 23:04
        "İlk yarıda rakibimiz daha iyiydi"
        Beşiktaş'ın stoperi Tiago Djalo, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

        "İLK YARIDA RAKİBİMİZ DAHA İYİYDİ"

        Karşılaşmayı iki bölümde değerlendiren Djalo, "Bence ilk yarı, rakibimiz bizden daha iyi oynadı ama biz ikinci yarıya daha iyi başladık." dedi.

        "GALİBİYET GOLÜ ATAMADIK"

        Siyah-beyazlıların ikinci yarıda çok daha etkili bir oyun oynadığını belirten genç stoper, "Çok pozisyon bulduk ama galibiyeti getirecek golü atamadık." ifadelerini kullandı.

        "ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA BAKACAĞIZ"

        Maç sonunda yapılacak bir şey kalmadığını söyleyen Djalo, "Şu anda yapacak bir şey yok, önümüzdeki maçı kazanmak için mücadele edeceğiz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

