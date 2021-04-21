Ticaret Bakanı değişti 0:00 / 0:00

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Bir süredir konuşulan Kabine'de değişiklik Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile hayata geçti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verilerek Pekcan'dan boşalan koltuğa AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş atandı.

VEKİLLİĞİ SONA ERECEK

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakanlar, aynı zamanda milletvekili olamıyor. Meclis içinden atanan isimlerin vekillikleri sona eriyor. Muş'un da vekilliği bakanlık görevi nedeniyle sona erecek. AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı da 288 olacak.

MECLİS'TEN BEŞİNCİ BAKAN

24 Haziran 2018 milletvekili seçiminde parlamentoya giren Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı'na, Abdulhamit Gül Adalet Bakanlığı'na, Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Süleyman Soylu da İçişleri Bakanlığı'na atandığı için milletvekillikleri sona ermişti. Muş böylece AK Parti grubundan kabineye giren beşinci isim oldu.

1982 Trabzon, Sürmene doğumlu Mehmet Muş, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Washington State University School of Economic Sciences'ta Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Ana Bilim Dalında Ekonomi doktorasını tamamladı.

Özel sektörde bütçe planlama ve raporlama uzmanı olarak çalıştı. AK Parti Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Dışişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, AB Uyum Komisyonu, NATO Parlamenter Asemblesi (NATOPA) Türk Grubu ve AK PARTİ MKYK Üyesi olarak görev yaptı.

İngilizce bilen Muş, evli ve 1 çocuk babası.

DEZENFEKTAN ALIMI İDDİASI

Ticaret Bakanlığı görevini Mehmet Muş'a devredecek Pekcan'ın adı "dezenfektan alımı" iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak bakanlıktaki bu görev değişiminin iddialarla ilgili olmadığı, bir süredir planlanan bir değişiklik olduğu ifade ediliyor.

İKİ YENİ BAKANLIK

Resmi Gazete'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin yayımlanmasının ardından Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında bu iki bakanlığa atanan isimler de belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Vedat Bilgin atandı.