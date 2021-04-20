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Ticaret Bakanlığı'ndan "dezenfektan alımı" iddialarına ilişkin açıklama

Ticaret Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan Karon Mühendislik ve Nanoksia Biyoteknoloji şirketlerinden 1,5 milyon lira ile 9 milyon lira arasında dezenfektan alımı yapılarak fatura kesildiği yönündeki haberlerin gerçek olmadığını, bu iddiaların kamuoyunu yanıltacak şekilde asılsız ve çarpıtılmış şekilde yansıtıldığını bildirdi

Ticaret Bakanlığı'ndan
HABERTURK.COM

Ticaret Bakanlığı basında yer alan bazı haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"KOVID-19 hastalığının ülkemiz ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve yerli sanayimizin artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla aralarında Çin Halk Cumhuriyetinin de bulunduğu ülkelere yönelik toplam 5220 üründe İlave Gümrük Vergisi uygulanmaya başlanmıştır.

Bu süreç içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektör çatı kuruluşları ve kamu kurumlarından gelen talepler dikkate alınarak, bütüncül bir değerlendirmeyle, 1 Ocak 2021 itibariyle İGV oranlarında şeffaf bir şekilde indirime gidilmiştir.

Söz konusu haberlerde, Karon Mühendislik firmasının Çinli bir firmanın Türkiye mümessili olduğu, söz konusu ticari ilişki nedeniyle bazı ürünlerde özel bir gümrük vergisi indiriminde bulunulduğu iddiaları tamamen asılsız, mesnetsiz ve yalandır. Bunun yanında, Karon Mühendislik firması 2016 yılından bu yana herhangi bir firmanın temsilciliğini de üstlenmemiştir.

Diğer taraftan, 27 Şubat-23 Aralık 2020 tarihleri arasında, Karon Mühendislik ve Nanoksia Biyoteknoloji şirketlerinden Bakanlığımızca 1,5 milyon TL ile 9 milyon TL arasında dezenfektan alımı yapılarak fatura kesildiği yönündeki gerçekle hiçbir alakası olmayan iddialar kamuoyunu yanıltacak şekilde asılsız ve çarpıtılmış olarak yansıtılmaktadır.

Bakanlığımız, pandeminin başlangıcından itibaren halkımızın ve personelimizin sağlığının korunması noktasında gerekli tüm önlemleri almış, diğer taraftan toplumsal ihtiyaçların temini ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında kilit öneme sahip gümrüklerimiz de ticaretin aksamadan devamı için büyük bir özveriyle faaliyetlerini sürdürmüştür.

Ülkemizde ilk vakanın ortaya çıktığı tarihten itibaren Bakanlığımızca kullanılmak üzere gerekli tüm koruyucu malzemeler (maske, dezenfektan, tulum, eldiven, siperlik, koruyucu gözlük vb.) temin edilerek tüm teşkilatımıza ivedilikle dağıtımı sağlanmıştır.

Belirtilen dönemde, yeni nesil teknoloji ile uluslararası sertifikalara sahip olarak koronavirüse karşı etkinliği kanıtlanmış, yüzde yüz doğal olan ve insan sağlığı açısından en güvenilir şekilde üretilen nanoksia dezenfektan; satışı yapan firmanın adı ya da sahibi sebebiyle değil, o dönem piyasada satışta olan hem diğer alkol bazlı dezenfektanların hem de kendi satış fiyatının da oldukça altında olması ve pandemi sebebiyle en hızlı şekilde temin edildiği için kullanılan diğer alkol bazlı ve kimyasal dezenfektanlara ilaveten tercih edilmiştir.

Nitekim pandemi döneminde, Bakanlığımızca KDV hariç toplam 6.556.816,78 TL tutarında salgınla mücadeleye ilişkin maske, alkol bazlı dezenfektan, siperlik, eldiven gibi ürün tedariki yapılmışken, KDV Hariç 507.880 TL’lik dezenfektan Nanoksia Biyoteknoloji firmasından ilgili mevzuatın emredici hükümleri çerçevesinde gerekli tüm ürün/fiyat araştırmaları yapılarak, piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, üretici Nanoksia Biyoteknoloji firmasından yapılan 507.880 TL’lik dezenfektan tedariği, direk üretici firma yerine en iyi fiyat veren ikinci firma tarafından temini gerçekleşseydi 853.600 TL’ye tekabül edecektir.

Diğer taraftan, haberde yer alan faturalarda belirtilen ve Bakanlığımıza bağlı olmayan kurum ve kuruluşlarla adı geçen firmanın gerçekleştirdiği ticari faaliyetleri; etik dışı bir çıkar ilişkisiymiş gibi göstererek Bakanlığımızla irtibatlandırmaya çalışmak, kamuoyunu bilgilendirme gayesinden ziyade farklı amaçlara hizmet etmektedir.

Objektif gazetecilik anlayışına sığmayan, çarpıtılmış, yanıltıcı, art niyetli ve Bakanlığımızı yıpratma amaçlı hazırlanan bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuya ilişkin yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla kamuoyunun bilgisine sunulur."

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