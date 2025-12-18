Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Enflasyonda son 48 ayın en düşük rakamlarına geldik - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Enflasyonda son 48 ayın en düşük rakamlarına geldik

        Ticaret Bakanı Bolat, "Enflasyonda son 48 ayın, yani 4 yılın en düşük rakamlarına geldik. Daha da aşağıya gelecek. Fiyatlardaki enflasyonun aşağıya gelişi, fiyat istikrarının sağlanması, para ve döviz piyasalarındaki istikrar, döviz dengelerimizin iyileşmesi ve döviz rezervlerimizin artması hep iyi yolda olduğumuzu gösteriyor" ifadelerine yer verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 22:29 Güncelleme: 18.12.2025 - 22:39
        'Enflasyonda son 4 yılın en düşük rakamında'
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Enflasyonda son 48 ayın en düşük rakamı görüldü. Fiyatlardaki enflasyonun aşağıya gelişi, fiyat istikrarının sağlanması, para ve döviz piyasalarındaki istikrar, döviz dengelerimizin iyileşmesi ve döviz rezervlerimizin artması hep iyi yolda olduğumuzu gösteriyor" dedi.

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen 9. Konya İl Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı. Bakan Bolat etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye’nin son 23 yılda gösterdiği gelişmelerden bahsederken enflasyondaki düşüşe de değindi. Bolat, "Enflasyonda son 48 ayın, yani 4 yılın en düşük rakamlarına geldik. Daha da aşağıya gelecek" ifadelerini kullandı.

        Bakan Bolat, Konya’nın sanayi ve ticaret ürünlerinin, tüm ilçelerinin nadide eserlerinin ve örneklerinin 9. Konya İl Tanıtım Günleri'nde sergilendiğini ifade etti. Bolat, "Her daim Konya'nın, hemşehrilerimizin, bütün sanayicilerimizin, ticaret erbabının ve tüm Türkiye'mizdeki esnafımızın, çiftçimizin, sanayicimizin, tüccarımızın, emeklimizin ve memurumuzun hizmetinde olacağız. Ülkemize hizmetkarlık etmek bizim için en büyük bahtiyarlıktır" şeklinde konuştu.

        "Kişi başına düşen milli gelir 5 kattan fazla arttı"

        Türkiye'nin ekonomide, ticarette, sanayide, tarımda, ulaştırmada, enerjide, savunma sanayisinde, dış politikada, eğitimde, sağlıkta, çevrede, sanatta ve her alanda çok büyük gelişmeler kaydettiğini belirten Bolat, "Bu başarılar özellikle yurt dışından daha iyi görülüyor. Son 23 yılda Türkiye ekonomisi 6 kat büyüdü. Kişi başına düşen gelir 5 kattan fazla, ihracat 7,5 kat arttı" diye konuştu.

        İstihdamda, sanayide ve üretimde kaydedilen artışlardan da bahseden Bolat, "Türkiye'nin her tarafında bu gelişmenin izleri ve eserleri görülüyor ve gelişme Allah'ın izniyle devam edecek. Bütün bakanlarımız, bakan yardımcılarımız, bakanlıklardaki değerli çalışma arkadaşlarımız, illerde valilerimiz, belediye başkanlarımız ülkemizi daha yüksek yerlere getirmek ve gelişmişlik seviyesini artırmak için harıl harıl çalışıyoruz. Türkiye artık gelişmiş ülkeler liginde yer alıyor. Yıl sonunda Allah izin verirse dünyada cari fiyatlarla 16’ncı sıraya yükselecek. 17'deydik 16'ya yükseleceğiz. Satın alma gücü paritesine göre de 12'nci sıradaydık 11'inci sıraya yükseleceğiz" şeklinde konuştu.

        "Enflasyonda son 48 ayın en düşük rakamlarına geldik"

        Enflasyondaki düşüşe ilişkin de konuşan Bolat, "Fiyatlardaki enflasyonun aşağıya gelişi, fiyat istikrarının sağlanması, para ve döviz piyasalarındaki istikrar, döviz dengelerimizin iyileşmesi ve döviz rezervlerimizin artması hep iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Ekonomimiz son 21 çeyrektir büyümeye devam ediyor. Son 23 yılda yüzde 5,4 ortalama büyüme sağladık, yıllık. Bu, devam edecek. Enflasyonda son 48 ayın, yani 4 yılın en düşük rakamlarına geldik. Daha da aşağıya gelecek. İhracat artışı devam edecek. Dış dengelerimiz, cari işlemler dengelerimiz gerçekten çok ciddi iyileşme kaydetti" ifadelerini kullandı.

        Bakan Bolat, konuşmasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, Konya Valisi İbrahim Akın, Yalova Valisi Hülya Kaya, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, bazı milletvekilleri, siyasetçiler ve belediye başkanları ile birlikte alandaki stantları gezdi.

        #Ömer Bolat
        #enflasyon düşüş
        #haberler
