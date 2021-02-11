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Ticaret Bakanlığı 115 personel alımı yapacak! Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu. 115 sürekli işçi alımı yapılacak olan Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları haberimizde...

Ticaret Bakanlığı 115 personel alımı yapacak! Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman? Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bakanlık 115 sürekli işçi alımını Resmi Gazete'de yayımladı. İşte Ticadret Bakanlığı personel alımı başvuru şartlarıyla ilgili detaylar...

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları 15-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Şahsen, posta ya da e-posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Konuya ilişkin detaylı bilgiler, 15 Şubat'ta İŞKUR'un internet sitesindeki ilanla duyurulacak. Gerekli şartları taşıyan adaylar, ilanın İŞKUR internet sitesinde yayımlanmasından itibaren 5 gün içinde "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifreyle giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecek.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;

a.Türk Vatandaşı olmak,
b.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c.Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak)
d.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak,

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak şartları aranır.

5. Başvurulan;

a. Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Kadrosu için:
i. En az ortaöğretim en çok ön lisans mezunu olmak,
ii. 5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (silahlı) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

iii. Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak,

iv. Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, sağlık durumunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde “özel güvenlik görevlisi olur” şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,

v. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

vi. Güvenlik Görevlisi sürekli işçi kadrosuna atanabilmek için erkek adaylar için 172 cm kadın adaylar için 165 cm boy şartını sağlıyor olmak.

b. Beden İşçisi Kadrosu için:

i. En az ortaöğretim mezunu olmak
ii. Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde ihtiyaç duyulan, eşyanın teslim alınması, çekimi ve taşınması, araçlara yüklenmesi, boşaltılması, tasnif edilmesi, ambar ve saha temizliği gibi ağır işlerde bedenen çalışma gerektiren işler ve ilgili diğer hizmetlerin yürütülmesinde görevini sürekli
yapmasına engel hali bulunmamak.

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