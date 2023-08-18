Ticaret Bakanlığı'ndan denetim açıklaması
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi kapsamında yapılan denetimler" başlığı altında 2022 ve 2023 yıllarında yapılan piyasa denetimleri ve verilen cezalara ilişkin detayları paylaştı. 2022 yılında tüketicilerimizin korunması kapsamında yapılan denetimler sonucunda 216.494.580,02 TL, 2023 yılında ise 15 Ağustos 2023 itibarıyla toplam 142.282.296 TL idari para cezası uygulandığı vurgulandı
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tüketicilerin taraf olduğu birçok alanda denetim faaliyetleri gerçekleştirilirken, 2022 ve 2023 yıllarında yapılan denetimlerin sayıları ve kesilen cezaların tutarları belirtildi.
"FİRMALARA İDARİ YAPTIRIMLAR UYGULANMAKTADIR"
Bakanlık açıklamasında, "Ticaret Bakanlığımız, tüketicilerimizin ekonomik çıkarları ile sağlık ve güvenliğini koruyucu, zararlarını tazmin edici denetimler gerçekleştirerek tüketicilerimizin hak ve menfaatlerini korumaktadır. Tüketicilerimizin taraf olduğu birçok alanda aşağıda ayrıntılarına yer verilen denetim faaliyetleri Ticaret Bakanlığımızca gerçekleştirilmektedir.
Ticaret Bakanlığımızca gerçekleştirilen denetimler sonucunda başta mesafeli sözleşmeler, abonelik sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, ön ödemeli (maket üzerinden) konut satışları, devre tatil, paket tur, bankacılık hizmetleri, haksız şartlar, garanti belgesi ve satış sonrası hizmetler gibi konularda tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin olumsuz yönde etkileyen firmalara yönelik idari yaptırımlar uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi.
157 MİLYON TL'Yİ AŞAN İDARİ PARA CEZASI
Yapılan açıklamaya göre,
FİYAT ETİKETİ DENETİMLERİ
Tüketicilere sunulan malın kasa fiyatının etiket fiyatı ile arasında oluşan farklılıklar ve etikette yer alması gereken zorunlu hususlar yönüyle yapılan fiyat etiketi denetimlerinde;
ALDATICI VE YANILTICI REKLAMLAR HAKKINDA CEZALAR
Tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının ticari reklam ve haksız ticari uygulama vasıtasıyla zedelenmesini engellemek için dijital (internet, sosyal medya vb.) ve geleneksel (televizyon, radyo, gazete vb.) tüm mecralarda yayınlanan reklamlar ile haksız ticari uygulamaları denetlemekle yetkili tek idari otorite olan Reklam Kurulu tarafından aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalar hakkında;
Açıklamada ürünlerin güvenlik unsurları ile ilgili denetimlere de yer verilerek, Ticaret Bakanlığımızın sorumluluğunda bulunan tekstil, ayakkabı oyuncak, kırtasiye ve deterjan gibi tüketici ürünlerinin güvenli bir şekilde piyasaya arz edilmesi amacıyla “güvensiz ürüne sıfır tolerans” ilkesiyle piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sürdürülmektedir.
Gerçekleştirilen denetimlerde gerek ambalaj ve etiket kontrollerinden gerekse kimyasal, fiziksel ve mekanik testlerden geçirilerek ürünlerden güvensiz bulunan ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak, toplatılmakta ve ilgililere idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca güvensiz bulunan ürünler ve üreticileri www.guvensizurun.ticaret.gov.tr adresinden tüketicilerimizle paylaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Bu kapsamda,