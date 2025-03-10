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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyatla mücadelede 455 milyon TL ceza - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyatla mücadelede 17 bin 395 firmaya 455 milyon TL ceza

        Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyatla mücadele ve tüketicinin korunması kapsamında, 2025 yılının ilk 2 ayında 85 bin 238 gerçek ve tüzel kişiyi denetledi. Denetimlerde, 17 bin 395 firmaya 455 milyon TL idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 10:02 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:02
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        Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyatla mücadelede 455 milyon TL ceza
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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, iç piyasadaki istikrarın sağlanması, tüketicilerimizin arz ve talep dengesizliğinden etkilenmemesi amacıyla iç ticaret denetim birimlerimizce yapılan denetimler neticesinde 2025 yılında ilk iki ayın sonunda 85 bin 238 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. 17 bin 395 firmaya, toplamda 454 milyon 350 bin 858 TL idari para cezası uygulanmıştır. 2025 yılı şubat ayı kapsamında ise 9 bin 606 firmaya, 309 milyon 973 bin 558 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

        FAHİŞ FİYATA 126,7 MİLYON LİRA CEZA

        Otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum ve marketlerdeki fahiş fiyat denetimleri kapsamında 2025 yılının ilk 2 ayında 22 bin 33 gerçek ve tüzel kişinin denetlendiği belirtilerek, "629 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 154 milyon TL idari para cezası kesilmiştir. Bu idari para cezasının 126,7 milyon TL'lik kısmı ise fahiş fiyat kapsamında yapılan denetimler sonucunda gerçekleştirilmiştir. 2025 yılının ilk iki ayında kuyum sektörüne yapılan denetimler neticesinde 56 gerçek ve tüzel kişiye 16,2 milyon TL, emlak sektörüne yapılan denetimler neticesinde ise 40 gerçek ve tüzel kişiye 3,9 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

        'GÜVENSİZLİK ORANI YÜZDE 1,1'E DÜŞÜRÜLDÜ'

        Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda bulunan tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve kullanım ürünleri ve deterjan gibi tüketici ürünlerinin güvenli bir şekilde piyasaya arz edilmesi amacıyla 'güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' ilkesiyle piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin de sürdürüldüğü vurgulanarak, "Yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ile sorumluluğumuzdaki ürün gruplarında 2011 yılında yüzde 32 olan güvensizlik oranı yüzde 1,1'e düşürülmüş durumdadır. Piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında gerçekleştirdiğimiz denetimler kapsamında ise 2025 yılında 821 firma denetlenmiş olup, aykırılık tespit edilen 75 gerçek ve tüzel kişiye 7,9 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından 85,5 milyon tüketicimizin günlük hayatta hemen hemen her gün taraf oldukları sözleşmelerde ekonomik çıkarlarının korunması ve yasal düzenlemelerin getirdiği maliyetlerden kaçınarak hem tüketicileri mağdur eden hem de sektörlerinde haksız rekabete neden olan firmaların neden olduğu olumsuzlukların azaltılması amacıyla yapılan denetimler neticesinde 2025 Ocak-Şubat ayları toplamında 138,6 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

        Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde İstanbul'da aykırı bulunan fiillere 125,6 milyon TL idari para cezası uygulandığı belirtilerek, "İstanbul ilimiz denetlenen firma sayısı bakımından da 10 bin 633 firma ile ilk sırada yer aldı. Ticaret İl Müdürlüklerimiz 2025 yılının ilk 2 ayında ise toplamda 62 bin 328 firmada, 5 milyon 396 bin 387 ürünü denetlemiş bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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