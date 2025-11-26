Tiflis - Bakü kaç kilometre? Tiflis - Bakü arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Tiflis-Bakü güzergahı, harita üzerinde basit bir doğu-batı ekseni gibi görünse de, aslında bir coğrafi ve kültürel dönüşüm yolculuğudur. Tiflis'in yemyeşil tepelerini ve sülfür banyolarının kokusunu geride bırakıp, Gürcistan'ın verimli Kvemo Kartli ovalarını geçerek, Azerbaycan'ın daha kurak, yarı-step coğrafyasına ve Hazar Denizi'nin petrol zengini kıyılarına ulaşırsınız. Bu seyahat, modern bir karayolu sürüşü olabileceği gibi, gezginlerin favorisi olan, nostaljik "Tiflis-Bakü gece treni" ile kompartıman penceresinden bir filmi izler gibi de deneyimlenebilir.

TİFLİS - BAKÜ KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Tiflis - Bakü kaç kilometre sorusunun yanıtı, iki başkent arasındaki en yaygın kullanılan ve en standart karayolu güzergahı üzerinden net bir değere sahiptir. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in merkezi ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün merkezi arasındaki karayolu mesafesi yaklaşık olarak 575 kilometredir.

REKLAM

Bu 575 kilometrelik mesafe, Tiflis'ten başlayıp Gürcistan'ın güneydoğusuna doğru ilerleyen ve ardından "Kırmızı Köprü" sınır kapısından Azerbaycan'a girerek, Gence üzerinden Hazar kıyılarına kadar uzanan ana transit yolunu kapsar. Tiflis - Bakü kaç km planlaması yaparken, 570-580 km bandında, orta-uzun mesafeli ancak coğrafi olarak büyük engeller (yüksek dağ geçitleri vb.) barındırmayan bir yolculuğa hazırlıklı olmak gerekir. Bu rota, iki ülke arasındaki en önemli ticari ve sosyal koridordur ve tarihi İpek Yolu'nun modern bir uzantısı olarak hizmet vermektedir.

TİFLİS - BAKÜ ARASI MESAFE NE KADAR? Tiflis - Bakü arası mesafe ne kadar sorusu, sadece bir rakam değil, aynı zamanda bir sınır geçişi deneyimini de içerir. Özel araçla veya otobüsle bu 575 kilometrelik rotayı kat etmek, coğrafi olarak iki ana bölümden oluşur. Yolculuk, Tiflis'in tarihi merkezinden güneydoğu yönüne doğru başlar. Şehirden çıkar çıkmaz, Gürcistan'ın en önemli tarım bölgelerinden biri olan Kvemo Kartli'nin verimli ve yeşil ovalarından geçersiniz. Yolun bu ilk kısmı, Rustavi ve Marneuli gibi şehirlerin yanından ilerler ve genellikle sakin ve konforludur. Yaklaşık 1 ila 1.5 saatlik bir sürüşün ardından (yaklaşık 70-80 km), yolculuğun kilit noktası olan "Kırmızı Köprü" (Gürcüce: Tsiteli Khidi / Azerice: Qırmızı Körpü) sınır kapısına ulaşırsınız. REKLAM Burası, iki ülke arasındaki ana karayolu geçiş noktasıdır. Sınır geçişi deneyimi, Avrupa'daki Schengen Bölgesi'ndeki gibi sembolik değildir; gerçek bir uluslararası sınırdır. Önce Gürcistan tarafından çıkış işlemleri (pasaport kontrolü, araç için gümrük) yapılır. Ardından, iki ülkeyi ayıran tarihi köprü üzerinden geçilerek Azerbaycan tarafına varılır. Burada da pasaport, vize (Azerbaycan vizesi gereklidir, genellikle e-vize olarak alınır) ve gümrük kontrolleri yapılır. Bu sınır geçişi, günün yoğunluğuna, dönemin politik durumuna ve evraklarınızın eksiksiz olmasına bağlı olarak 30 dakikadan 2-3 saate kadar sürebilir. Bu bekleme süresi, toplam yolculuk süresini belirleyen en önemli değişkendir.

TİFLİS - BAKÜ NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Tiflis - Bakü ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, seçtiğiniz ulaşım aracına göre bir saatlik bir uçuştan, 13 saatlik nostaljik bir tren yolculuğuna kadar dramatik bir şekilde değişmektedir. Bu güzergah için en popüler, en romantik ve gezginler tarafından en çok tavsiye edilen yöntem şüphesiz gece trenidir. Tiflis Merkez İstasyonu'ndan akşam saatlerinde (genellikle 20:00-21:00 arası) kalkan yataklı tren, yolculara konforlu bir kompartımanda ("kupe") uyuma imkanı sunar. Yolculuk toplamda yaklaşık 12 ila 13 saat sürer. Gecenin bir yarısı, Kırmızı Köprü sınır kapısına gelindiğinde, tren durur ve her iki ülkenin sınır görevlileri de (önce Gürcü, sonra Azeri) pasaport ve vize kontrolü için kompartımanınıza gelir; bu, yolculuğun en otantik anlarından biridir. Uykunuz bölünse de, sabah dinlenmiş bir şekilde, doğrudan Bakü Merkez İstasyonu'na (28 Mayıs Metro İstasyonu'nun yanı) uyanırsınız. Bu yöntem, size bir gecelik otel konaklamasından da tasarruf ettirir ve İpek Yolu üzerinde nostaljik bir deneyim sunar. Özel araçla seyahat etmeyi tercih ederseniz, 575 kilometrelik yolun net sürüş süresi yaklaşık 7 ila 8 saattir. Ancak buna, sınır kapısındaki 1 ila 3 saat arasında değişebilen bekleme süresini de eklemek gerekir. Bu da toplam yolculuk süresini gerçekçi olarak 8 ila 11 saate çıkarır. Ayrıca, Gürcistan'da kiralanan bir aracı Azerbaycan'a geçirmek, uluslararası sigorta ve vekaletname sorunları nedeniyle genellikle çok zor veya imkansızdır. Bu seçenek, daha çok kendi aracıyla uzun bir Kafkasya turu yapanlar için geçerlidir.