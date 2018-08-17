Genç gönüllüler, TİKA'nın hibe ettiği 500 pulluğun teslim töreninde Gao ve Kaya kentlerini ziyaret etti. Gao halkı, beldenin girişinde TİKA heyeti ve öğrenciler için geleneksel bir karşılama merasimi düzenledi. Türk öğrencilerden bazıları renkli karşılama töreninde yerel şarkılar eşliğinde sergilenen dans gösterisine eşlik etti. AA'nın haberine göre törende konuşan Gao Belediye Başkanı, projeden memnun olduklarını belirterek, gönüllüler nezdinde Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Geçen yıl yaşanan kuraklık sebebiyle zor zamanlar geçiren Kaya kentindeki teslim törenine Burkina Fasolu ünlü şarkıcı Abibou Sawadogo da katıldı. Törende, vatandaşların yanı sıra uluslararası ağaç dikme projesi kapsamında Burkina Faso’da bulunan Afrika’nın diğer ülkelerinden öğrenciler hazır bulundu.

Kaya kenti Valisi Adama Sawadogo, törende yaptığı konuşmada, projenin bölge tarımına önemli katkı sağlayacağını umduğunu söyledi. Sawadogo, Türkiye'den gelen gönül elçilerini bölgelerinde görmekten memnun olduklarını dile getirdi. Ayrıca bu projeyi bir başlangıç olarak gördüklerini belirten Sawadogo, Burkina Fasolu gençlerin Türkiye'de eğitim görmelerini arzu ettiğini ifade etti.

"GÜLEN İNSANLAR ÜLKESİ"

Gönüllülerden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Hüseyin Alperen Güldiken, törende karşılaştıkları manzaradan çok duygulandığını ve Burkina Faso'da böylesine samimi bir ortamda bulunmaktan son derece memnun olduğunu anlattı. Güldiken, Burkina Faso'yu artık "gülen insanlar ülkesi" olarak anacağını kaydetti.

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" ile 8 Eylül'e kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek 100'e yakın proje ve faaliyete katılacak.

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