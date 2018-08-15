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TİKA Senegal Cüzzamlılar köyü
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TİKA gönüllüleri Senegal'de dostluk maçı yaptı

Cüzzamlılar köyünde ev ve cami boyama çalışmaları yapan, duvar örme çalışmalarına katılan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı gönüllüleri, Senegal'in Kolda kenti takımı ile dostluk maçı yaptı

15.08.2018 - 04:10 | Güncelleme: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinatörlüğünde düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Senegal'e gelen gençler, Kolda kentinde Senegalli takım ile dostluk maçı yaptı.

Kolda kentindeki cüzzamlıların yaşadığı Medina Şerif köyünde ev ve cami boyama çalışmalarına katılan gönüllüler, köyde yapılmakta olan yeni foseptik çukurları için duvar örme çalışmalarına destek verdi.

Genç gönüllüler, köydeki öğrencilere güneş enerjisi, basit elektronik devre kurulumu ile el feneri yapımına ilişkin eğitim verdi ve çocuklara sanal gerçeklik deneyimi yaşattı.

Son olarak Kolda şehri futbol okullarının düzenlediği turnuvanın final maçını seyreden gönüllüler daha sonra Senegal takımı ile dostluk maçı yaptı.

Gönüllülerden Karabük Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Musab Abdullah Adalan, Senegal'de dolu dolu bir hafta geçirdiklerini söyledi.

"Bazı günler gerçekten çok yorulduk, çok terledik ama gittiğimiz köylerde bizi karşılayan büyüklerimizin gösterdiği sevgi ve bizleri çocuklarıymış gibi bağırlarına basmaları tüm yorgunluğumuzu aldı." diyen Adalan, su tesisatı kurulumundan, çit tamirine, okul-cami boyamadan, kırtasiye eşyası dağıtımına, temel kazımından inşaat demiri bükmeye birçok farklı işte yerel halka yardımcı olmaya çalıştıklarını anlattı.

Sıcaklık ve iş yükünün bazen motivasyonlarını düşürdüğünü ifade eden Adalan, "Ama köylerdeki kardeşlerimizin gözlerinde gördüğümüz ışık, bizlere attıkları gülümsemeler, utanarak yanımıza gelip oynadığımız oyunlardan sonra bizlere sıkı sıkı sarılmaları motivasyon ve enerjimizi yeniden en üst seviyeye çıkardı ve bizlere dünyanın neresinde bir mazlum coğrafya varsa oraya elimizden geldiğince bir şeyler yapmak için azim ve hırs verdi." diye konuştu.

Türkiye'ye döndükleri ilk günden itibaren mazlum coğrafyalar için yerelde sivil toplum kuruluşları ve vakıflar, genelde ise TİKA ile daha fazla ve daha verimli neler yapabiliriz diye çalışmalar yürüteceklerini aktaran Adalan, "Devletimizin ve tüm vatandaşlarımızın selamlarını ve yardımlarını getirdiğimiz Senegal'de bizleri yani Türkiye halkını gerçekten coşku ve sevgi ile karşıladılar, bağırlarına bastılar. Senegal halkının da sizlere çok selamı var." ifadesini kullandı.

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