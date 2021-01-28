TİKA, Kuzey Makedonya'ya 10 bin adet Türkçe kitap bağışladı

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Bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Türk Dünyası Kütüphanelerine Kitap Bağışı ve Kitap En Sağlam Köprüdür Konferans Programı kapsamında gerçekleşen kitap dağıtımı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının destekleriyle yapıldı. Başkent Üsküp'te Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nun kütüphanesine bağışlanan 1000 adet kitap, temsili bir törenle teslim edildi. Törene TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt (solda) ile Tefeyyüz İlköğretim Okulu Müdürü Salaydin Zekir (sağda) katıldı.