2024 EKPSS BAŞVURU ÜCRETİ

EKPSS sınav ücreti, sınava girecek her bir aday için 370,00 TL olarak açıklandı. Sınav ücretinin 75 TL'si aday tarafından 12 Şubat-1 Mart 2024 tarihleri arasında yatırılacak olup; 295,00 TL ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sınava girecek her bir aday için ÖSYM hesabına yatırılacak.