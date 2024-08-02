Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’a giriş yapılamıyor. Sabah saatlerinde platforma giriş yapan kullanıcılar akışlarının yenilenmediğini gördü. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan açıklama geldi. BTK site bilgileri sorgu sayfasında, Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi. Bu karar sonrası TikTok’a da erişim engeli getirilip getirilmediği merak ediliyor. Peki, TikTok açık mı, kapatılacak mı, erişim engeli var mı? TikTok çöktü mü, son durum ne?